Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un incontro inaspettato. Nella puntata che andrà in onda venerdì 19 settembre alle 16 su Rai 1, Tancredi e Rosa si incontreranno alla presentazione del libro scritto dalla giornalista. Intanto, a casa Amato ci sarà uno scontro tra Elvira e Luisa e crescerà la preoccupazione per la tosse del piccolo Andrea. Spazio anche alle vicende di Caterina, che verrà assunta al negozio e diventerà una nuova Venere.

Tancredi Di Sant'Erasmo va alla presentazione del libro di Rosa

Tancredi tornerà al centro delle vicende.

Per il nipote di Adelaide di Sant'Erasmo ci saranno due momenti importanti nella puntata del 19 settembre. Innanzitutto, Tancredi compirà un gesto inaspettato nei confronti della Galleria Milano Moda. Per scoprire di cosa si tratterà, sarà necessario attendere la messa in onda dell’episodio, poiché le anticipazioni non rivelano alcun dettaglio in merito. In secondo luogo, Tancredi si presenterà a Il Paradiso delle Signore per assistere alla presentazione del libro di Rosa. Anche in questo caso non sono emerse informazioni sulle parole che si scambieranno, né se l’editore cercherà di avvicinarsi alla giornalista con qualche parola di scusa, visti i trascorsi poco piacevoli tra i due.

Elvira e Luisa si riappacificano

Nel frattempo, a casa Amato la tensione sarà alle stelle. Ci sarà infatti una discussione tra Elvira e Luisa, che riusciranno poi a riavvicinarsi. Gli animi si calmeranno, ma i problemi non finiranno: la tosse del piccolo Andrea non cesserà e crescerà la preoccupazione per la sua salute. A Il Paradiso delle Signore, intanto, ci sarà una nuova assunzione fortemente voluta da Irene. Caterina, la figlia di Fulvio, accetterà di diventare una Venere. Roberto, forte del successo della presentazione del libro di Rosa, deciderà di coinvolgere nuovamente la giornalista in un nuovo progetto. Tuttavia, Rosa si troverà di fronte a una scelta difficile e non saprà se accettare la proposta di Landi.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Enrico e Adelaide hanno ricevuto un premio

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Enrico e Adelaide si sono recati al Circolo con i loro familiari per ricevere un premio. Durante la cerimonia, entrambi hanno tenuto un discorso: il dottor Proietti ha dedicato il riconoscimento ad Anita e Marta, mentre la contessa ha espresso parole d’amore nei confronti di Marcello. Il discorso di Adelaide ha lasciato Umberto con l’amaro in bocca, poiché si è reso conto del legame profondo che unisce sua cognata a Barbieri. Nel frattempo, Fulvio si è sentito male mentre si trovava in negozio, ma è stato soccorso in tempo da Enrico. Rosa, invece, è tornata da Bologna e si è presentata a sorpresa a casa di Irene e Delia.