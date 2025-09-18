Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un riavvicinamento che non è stato dimenticato. Nella puntata in onda martedì 23 settembre alle ore 16 su Rai 1, Rosa rivivrà un momento del passato insieme a Marcello. Nel frattempo, Adelaide sarà impegnata nei preparativi per le nozze, ignara dell’articolo diffamatorio che Anselmo Conaro intende pubblicare. A gestire la situazione saranno Umberto e Tancredi, che manterranno il massimo riserbo con la contessa. Ci sarà spazio anche per le vicende di Caterina, che commetterà un errore sul lavoro, rovinando uno scialle.

Rosa non dimentica Marcello

Rosa si occuperà della rubrica della rivista de Il Paradiso delle Signore e, durante il suo lavoro, rivivrà un momento del passato legato a Marcello. Tuttavia, le anticipazioni non svelano ulteriori dettagli, lasciando il dubbio se si tratti di un ricordo evocato dalla giornalista nella sua mente, legato ai trascorsi con Barbieri, oppure se Marcello si presenterà realmente in ufficio, condividendo con lei un frammento del loro passato comune.

Nel frattempo, Adelaide sarà impegnata nei preparativi per le imminenti nozze con il suo compagno.

Umberto e Tancredi tentano di bloccare l'articolo di Anselmo Conaro

Nel frattempo, Adelaide verrà tenuta all’oscuro di una delicata questione che la riguarda direttamente.

Umberto e Tancredi decideranno di non rivelarle l’accaduto, evitando di informare la contessa che Anselmo Conaro, un giornalista, ha intenzione di pubblicare un articolo diffamatorio su di lei e sul suo compagno. Intanto, a Il Paradiso delle Signore si verificherà un imprevisto: Caterina rovinerà uno scialle, causando un vero disastro. I due stilisti rivali, Ettore Marchesi e Gianlorenzo Botteri, saranno invece impegnati nella realizzazione del bozzetto per l’abito delle testimoni delle nozze della contessa. Nel frattempo, Marina farà una visita a sorpresa a Matteo, ma lo troverà in un momento di blocco creativo: senza Odile, infatti, non riesce a trovare l’ispirazione per il nuovo brano da proporre all’attrice.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Rosa ha scoperto che Marcello si sposa

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Rosa è stata invitata da Adelaide a Villa Guarnieri per un evento speciale. Durante la serata, la giornalista ha scoperto il vero motivo della festa: l’annuncio delle imminenti nozze tra la contessa e Marcello. Sconvolta dalla notizia, Rosa si è allontanata e ha trovato rifugio nello studio di Umberto, dove è stata raggiunta da Marcello. I due si sono abbracciati, condividendo un momento intenso in cui hanno parlato della decisione di Barbieri di sposarsi. Il colpo di scena è arrivato quando Umberto, spiandoli, li ha visti molto vicini, lasciando intendere che tra Rosa e Marcello ci siano ancora sentimenti irrisolti.