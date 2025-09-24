Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano che nella puntata in onda venerdì 3 ottobre alle ore 16 su Rai 1, Mimmo verrà premiato, ma confesserà a Roberto che vorrà lasciare la polizia. Umberto, invece, cercherà di mostrare ad Adelaide le foto compromettenti di Marcello con Rosa, ma non riuscirà più a trovarle. Intanto i coniugi Amato annunceranno il proprio trasferimento in Liguria.

Mimmo riceve l'encomio, ma non vuole più fare il poliziotto

Mimmo riceverà un encomio, ma questo riconoscimento lo spingerà a prendere una decisione del tutto inattesa.

Il giovane Burgio, infatti, non si sentirà appagato dal premio ottenuto per aver salvato Enrico e arriverà persino a valutare l’idea di dimettersi. Sarà lui stesso a comunicare a Roberto la sua intenzione di lasciare la polizia. Le anticipazioni della puntata non rivelano ancora se Landi sceglierà di dare un consiglio all’amico, di provare a fargli cambiare idea o di appoggiarlo nella sua scelta. Nel frattempo, una recente foto condivisa dall’attore Filippo Scarafia, interprete di Roberto, lascia intuire che il futuro di Mimmo sarà quello di sostituire Salvatore al Gran Caffè Amato, visto che l’attore è stato immortalato sul set con la divisa da cameriere e un vassoio in mano.

Enrico comunica al professor Di Meo di avere un problema alla mano

Nel frattempo, Salvatore ed Elvira annunceranno il loro prossimo trasferimento a Sanremo. Marcello verrà così a conoscenza della decisione dell’amico, intenzionato a vivere in Liguria per garantire una vita migliore al piccolo Andrea. Enrico, invece, confiderà al professor Di Meo di avere un problema alla mano, mentre Matteo troverà l’ispirazione per il brano di Marina grazie ai sentimenti che nutre ancora per Odile. Ci sarà poi un inaspettato colpo di scena che coinvolgerà Umberto, deciso a mostrare ad Adelaide alcune foto compromettenti di Rosa e Marcello. Tuttavia, proprio nel momento in cui Guarnieri tenterà di consegnare alla contessa le immagini del suo compagno insieme alla giornalista, scoprirà che le prove sono sparite.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore non rivelano chi abbia sottratto le fotografie né il motivo dietro questo gesto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ettore deve realizzare un abito per Odile

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Marta ha scelto Gianlorenzo Botteri come stilista per il suo abito da testimone di nozze, mentre Odile ha deciso di far realizzare il proprio alla Galleria Milano Moda. Adelaide, invece, ha voluto mettere alla prova i designer dei due atelier con una sfida: chi avesse vinto avrebbe confezionato entrambi gli abiti destinati alle testimoni della contessa. Ettore e Gianlorenzo si sono subito messi al lavoro, accettando con entusiasmo la competizione.