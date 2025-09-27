Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore preannunciano un possibile nuovo amore per una delle protagoniste. Nella puntata in onda mercoledì 8 ottobre alle 16 su Rai 1, Irene continuerà a fingere con le Veneri di non provare interesse per Johnny, pur essendo in realtà attratta da lui. Nel frattempo, Adelaide comunicherà a Odile e Umberto la decisione di trasferirsi in una nuova abitazione con Marcello, mentre Rosa e Tancredi riceveranno un invito a cena da Margherita Hack.

Irene è affascinata dal cugino di Delia

Il cugino di Delia porterà scompiglio nella routine delle Veneri.

Johnny si avvicinerà alle commesse de Il Paradiso delle signore, mentre Irene Cipriani manterrà un atteggiamento ambiguo: fingerà di non provare simpatia per lui, pur essendo in realtà molto incuriosita. Intanto, Adelaide sarà pronta a iniziare la convivenza con Marcello Barbieri in un attico nel centro di Milano e manifesterà il desiderio di visitare il nuovo appartamento insieme al compagno. La notizia, comunicata a Villa Guarnieri, susciterà scalpore e preoccupazione, soprattutto da parte di Odile e Umberto, contrari alla scelta della contessa.

Salvatore ha un imprevisto

Salvatore sarà coinvolto in un imprevisto, di cui non sono stati svelati i dettagli. A seguito di questo accadimento, potrebbe aprirsi un’opportunità inaspettata per Ciro, che potrebbe acquistare le quote del Gran Caffè Amato.

Intanto, al negozio di moda di Roberto e Marcello, Margherita Hack sarà ospite e verrà intervistata. Come gesto di ringraziamento, la divulgatrice scientifica inviterà Rosa Camilli e Tancredi di Sant'Erasmo a cena, offrendo loro l’occasione di trascorrere momenti piacevoli insieme.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Elvira ha comunicato il suo imminente trasferimento

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore andati in onda su Rai 1, Elvira ha deciso di lasciare Milano per il bene del piccolo Andrea, affetto da asma. I medici hanno consigliato ai coniugi Amato di trasferirsi in una località marina per migliorare la salute del bambino. Elvira ha comunicato alle Veneri i suoi progetti imminenti, lasciando Irene profondamente colpita dalla notizia.

Anche Delia, Agata e Mirella hanno espresso il loro affetto, cercando di confortare la collega. Nel frattempo, Adelaide ha scelto il suo abito da sposa, mentre le sue testimoni, Odile e Marta, indosseranno un vestito disegnato da Gianlorenzo Botteri o da Ettore Marchesi. I due stilisti hanno infatti avviato una sfida per creare l’abito perfetto per le due donne. Spazio anche per Caterina, che ha festeggiato la sua prima vendita a una cliente.