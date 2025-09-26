Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano la risoluzione di un piccolo giallo che durerà alcuni episodi. Nelle puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 ottobre, si scoprirà che è stato Tancredi a sottrarre a Umberto le foto compromettenti di Marcello e Rosa, che, a sorpresa, consegnerà a Barbieri. Nel frattempo, Mimmo fermerà un uomo che sostiene di essere parente di Delia durante una manifestazione, mentre Elvira e Salvatore annunceranno di aver anticipato la data del loro trasferimento.

Tancredi consegna a Marcello gli scatti compromettenti

Tancredi Di Sant’Erasmo sorprenderà tutti con una mossa che potrebbe nascondere un secondo fine. L’editore si renderà protagonista di un piccolo crimine pur di evitare ad Adelaide un grande dolore poco prima delle nozze: ruberà le foto compromettenti che ritraggono Rosa insieme a Marcello e, inaspettatamente, e consegnerà a Barbieri. Un gesto che potrebbe avere un obiettivo ben preciso: liberarsi di Marcello per avere campo libero con Rosa nel caso il matrimonio andasse in porto. Nel frattempo, continueranno le vicende di Enrico, ancora alle prese con il problema alla mano. Il dottor Proietti avrà un confronto con il collega Alberto Di Meo, che gli consiglierà di rivolgersi a un medico svizzero, potenzialmente in grado di operarlo.

Mimmo ferma un parente di Delia durante una manifestazione

Durante una manifestazione pacifista per le strade di Milano, Mimmo si imbatterà in un ragazzo e lo bloccherà. Quest’ultimo affermerà di essere parente di Delia Bianchetti. Intanto, Marcello e Adelaide proseguiranno con i preparativi per le imminenti nozze. Barbieri sarà alla ricerca di un appartamento per iniziare la convivenza con la contessa e sceglierà un elegante attico. Quando Adelaide verrà a conoscenza delle intenzioni del suo futuro marito, inizialmente avrà dei dubbi, ma deciderà comunque di visitare la casa e di lasciare Villa Guarnieri dopo le nozze dopo le nozze. Umberto e Odile non accoglieranno positivamente la decisione della contessa.

Nel frattempo, Salvatore ed Elvira saranno costretti ad anticipare il loro trasferimento in Liguria e comunicheranno la loro scelta alle persone a loro vicine.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marina si è sentita male al Circolo

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Marina ha accusato un malore al Circolo ed è stata prontamente soccorsa da Enrico. Il dottor Proietti ha visitato l’attrice e ha diagnosticato un’appendicite, rendendo necessario il ricovero in ospedale e un intervento chirurgico d’urgenza. Enrico, però, è stato sopraffatto dalla paura di tornare in sala operatoria, a causa del problema alla mano che continua a provocargli tremori.