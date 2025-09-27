Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano momenti di grande entusiasmo nello spogliatoio delle Veneri. Nella puntata che andrà in onda venerdì 10 ottobre alle 16 su Rai 1, le commesse riceveranno l’invito al matrimonio di Marcello Barbieri e Adelaide. Nel frattempo, Concetta dovrà affrontare una notizia negativa proveniente dalla banca, mentre Enrico sarà in difficoltà per le continue bugie raccontate a Marta. Ci sarà spazio anche per le vicende di Umberto Guarnieri e Marcello, protagonisti di un nuovo acceso scambio di battute.

Le Veneri ricevono l'invito per le nozze della contessa

La settimana si concluderà con una piacevole sorpresa per le commesse de Il Paradiso delle Signore. Le Veneri, aprendo i loro armadietti, troveranno una busta che le riempirà di gioia: si tratta dell’invito alle nozze di Adelaide e Marcello. Non mancheranno le reazioni entusiaste della capo commessa e delle sue colleghe, che avevano espresso il desiderio di partecipare al matrimonio esclusivo della contessa. Intanto, proseguiranno le vicende legate al trasferimento dei coniugi Amato a Sanremo. Ciro sarà intenzionato ad acquistare le quote del Gran Caffè Amato, ma una brutta notizia colpirà la famiglia Puglisi: Concetta riceverà un rifiuto dalla banca riguardo al prestito richiesto e ne darà comunicazione al marito.

Enrico mente a Marta riguardo i suoi interventi chirurgici in ospedale

Nel frattempo, Enrico sarà messo alle strette dalle bugie raccontate a Marta, alla quale ha fatto credere informazioni false riguardo ai suoi interventi chirurgici in ospedale. Il dottor Proietti, infatti, non ha ancora confessato alla compagna di avere un problema alla mano. Odile, invece, esprimerà gratitudine a Ettore per l’idea della luna nella vetrina della Galleria Milano Moda, e ringrazierà Marchesi per la sorpresa ricevuta all’Osservatorio. Infine, al Circolo si assisterà a un nuovo scambio pungente tra Umberto e Marcello, anche se le anticipazioni non rivelano i dettagli esatti del loro confronto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marina Valli si è sentita male

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Marina e Matteo hanno cenato al Circolo, ma l’attrice ha accusato improvvisi dolori molto forti. Enrico, presente con Marta, è intervenuto prontamente e ha diagnosticato un’appendicite. Per Marina Valli, invece, si è reso necessario il ricovero in ospedale e un intervento d’urgenza per evitare il rischio di peritonite. Nel frattempo, Odile si è avvicinata a Ettore Marchesi, che ha realizzato per lei il disegno dell’abito da indossare al matrimonio di sua madre.