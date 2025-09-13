Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore annunciano un intervento chirurgico in vista per una delle protagoniste. Nella puntata che verrà trasmessa venerdì 26 settembre alle 16 su Rai 1, Marina Valli sarà operata d’urgenza da Enrico. Tuttavia, sorgerà un problema: il dottor Proietti soffrirà ancora di tremori alla mano. Nel frattempo, le Veneri si occuperanno del corredo per il ricovero ospedaliero dell’attrice, mentre saranno impegnate anche con la nuova vendita di scialli personalizzati. Ci sarà spazio anche per le decisioni familiari dei coniugi Amato, che riterranno opportuno trasferirsi al mare per il bene del piccolo Andrea.

Enrico teme per l'operazione a Marina Valli

Marina Valli verrà ricoverata in ospedale e, per preparare il corredo necessario all’attrice, entreranno in gioco le Veneri, che si occuperanno di tutto l’occorrente. Enrico, invece, sarà il medico incaricato di operare Marina, ma sarà profondamente preoccupato per l’intervento, poiché continua a soffrire di tremori alla mano, conseguenza della sparatoria in cui è rimasto coinvolto prima dell’estate. Nel frattempo, i coniugi Amato saranno disperati per le condizioni di salute del piccolo Andrea, la cui tosse non accennerà a migliorare, anzi peggiorerà. Elvira e Salvatore, quindi, valuteranno l’idea di trasferirsi al mare, nella speranza che il nuovo ambiente possa aiutare il loro bambino a guarire.

Matteo pensa a Odile

Nel frattempo, a Il Paradiso delle Signore verrà realizzata una nuova collezione di scialli personalizzati, pronta per essere proposta ai clienti. Matteo Portelli continuerà a pensare a Odile, e i ricordi del tempo trascorso con la figlia della contessa susciteranno in lui una profonda nostalgia. Spazio anche alle conseguenze dell’articolo diffamatorio che ha screditato Marcello e infangato il buon nome della famiglia Di Sant’Erasmo. Umberto e Tancredi riusciranno a salvaguardare la reputazione della casata grazie all’intervento della giornalista Rosa Camilli, autrice di un articolo che riabiliterà l’immagine di Barbieri.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marina ha baciato Matteo durante la sfilata

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Marina Valli ha sfilato indossando l’abito di punta della nuova collezione di Botteri. Durante la passerella, l’attrice ha baciato Matteo, attirando l’attenzione di fotografi e giornalisti presenti all’evento. Delia, invece, si è occupata delle acconciature da abbinare agli abiti disegnati dal suo fidanzato. Spazio anche alle vicende di Umberto, che ha scoperto le imminenti nozze tra Adelaide e Marcello. Nel tentativo di farle cambiare idea, Guarnieri ha baciato la contessa.