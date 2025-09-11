Gli spoiler delle puntate de Il Paradiso delle signore 10, in onda dal 22 al 26 settembre su Rai 1, rivelano che Rosa riceverà n invito speciale a cena con Marcello, dopo aver scritto un articolo con cui cercherà di salvare la reputazione del compagno di Adelaide.

Nel frattempo, Enrico nasconderà i suoi problemi di salute e, in vista dell’intervento su Marina Valli, si troverà in grande difficoltà.

Rosa va a cena con Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 22-26 settembre

Marcello e Adelaide, dopo l'annuncio del loro imminente matrimonio, saranno nel mirino di un perfido giornalista che intende colpirli alle spalle e metterli in cattiva luce.

Umberto proverà a bloccare l'uscita di questo pezzo diffamatorio, ma il giornalista riuscirà a farlo pubblicare.

Un pezzo che metterà in crisi la contessa Adelaide e finirà per creare dei problemi anche alla reputazione di Marcello Barbieri.

Il commendatore Guarnieri, desolato dalla situazione, deciderà di intervenire e chiederà a Rosa di scrivere un pezzo per cercare di riabilitare la posizione di Barbieri.

Rosa non si tirerà indietro: il pezzo si rivelerà un grande successo, tanto che Marcello deciderà di ringraziarla con un invito a cena.

Rosa e Marcello si erano baciati nella passata stagione

Nella passata stagione della soap, Rosa e Marcello si sono ritrovati a vivere un momento di profonda passione.

Complice l'assenza di Adelaide da Milano, Marcello si è lasciato andare un po' troppo con la giornalista e tra i due è arrivato un bacio appassionato.

Tale episodio ha lasciato interdetta Rosa, tanto da convincerla a lasciare la città per un po' di tempo e trasferirsi a Bologna dai suoi genitori, così da lasciarsi alle spalle quel momento.

Enrico nasconde i suoi problemi di salute

Gli spoiler delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Marina Valli si sentirà male: verrà colta da un malore improvviso e portata in ospedale, dove i medici riterranno opportuno procedere con un intervento chirurgico.

Sarà Enrico a prendere in mano le redini della situazione: il medico, però, nasconderà i suoi problemi seri alla mano.

Una situazione che metterà in allerta Enrico, al punto da fargli temere di non essere idoneo per effettuare tale operazione così complicata.

Salvo ed Elvira, invece, prenderanno in considerazione l'idea di trasferirsi in una località di mare, così da far respirare aria pulita al piccolo Andrea Maria e risolvere i suoi problemi di salute.