Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano sospetti su due protagonisti. Nella puntata che andrà in onda giovedì 2 ottobre alle 16 su Rai 1, Tancredi troverà insolita l’assenza di Rosa e Marcello all’incontro con Margherita Hack. Intanto, Adelaide verrà a sapere cosa è successo all’auto del suo compagno durante il viaggio a Trieste con Camilli. Ci sarà spazio anche per le vicende dei coniugi Amato, riconoscenti verso le Veneri per i preziosi consigli ricevuti.

Tancredi ha dei dubbi sulla mancata intervista a Margherita Hack

Rosa e Marcello finiranno nel mirino, poiché Tancredi nutrirà dei dubbi su quanto accaduto durante il loro viaggio.

Il direttore de Il Paradiso delle signore e la giornalista si erano recati a Trieste per intervistare Margherita Hack, ma un guasto all’auto ha impedito loro di presentarsi all’appuntamento. Sarà Marcello a raccontare l’accaduto ad Adelaide, ma solo dopo essere rientrato a Milano. Tancredi verrà a conoscenza dell’imprevisto e inizierà a sospettare. Le anticipazioni non chiariscono se il nipote della contessa metterà in discussione la sincerità dei due, ritenendo la scusa poco credibile, oppure se ipotizzerà un sabotaggio intenzionale del veicolo da parte di qualcuno.

Enrico chiede informazioni a Tancredi

Nel frattempo, Enrico si rivolgerà a Tancredi per porgergli alcune domande sull’intervento chirurgico alla gamba che ha effettuato all’estero durante l'estate.

È importante ricordare che il dottor Proietti ha un serio problema alla mano e non ha ancora informato i suoi familiari delle conseguenze della sparatoria. Enrico potrebbe quindi affrontare il discorso in modo generico, senza far capire che le informazioni sull’operazione gli servono personalmente. Elvira e Salvatore, intanto, esprimeranno gratitudine alle commesse de Il Paradiso delle signore per averli aiutati a riflettere con attenzione prima di trasferirsi in Sicilia. In parallelo, Concetta spronerà suo marito Ciro ad affrontare da solo il lavoro al Gran Caffè Amato. Per Mimmo sarà invece il momento di ricevere un encomio dal Prefetto, ma Roberto noterà che il poliziotto non sembrerà affatto soddisfatto.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tancredi ha bloccato l'articolo diffamatorio

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Tancredi è stato informato da Umberto che Anselmo Conaro ha scritto un articolo diffamatorio su Marcello. Il nipote di Adelaide ha cercato di impedirne la pubblicazione, riuscendo inizialmente nel suo intento. Tuttavia, ha avvertito Umberto del rischio che il pezzo potesse essere ceduto ad altre testate. Per evitare che la notizia venisse diffusa, Guarnieri ha versato una somma considerevole al giornalista, con l’obiettivo di tenerlo lontano dalla stampa. Nonostante gli sforzi di Tancredi e del cognato della contessa, il passato di Marcello è comunque finito nero su bianco su un giornale.