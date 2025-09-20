Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano un importante trasferimento. Nell’episodio trasmesso venerdì 3 ottobre alle 16 su Rai 1, Elvira e Salvatore annunceranno la decisione di lasciare Milano. I coniugi Amato insieme al piccolo Andrea si trasferiranno al mare, precisamente a Sanremo. Nel frattempo, Mimmo deciderà di non voler più fare il poliziotto, mentre Matteo continuerà a nutrire sentimenti per Odile.

La famiglia Amato lascia Milano per andare in Liguria

Dopo vari tentativi di affrontare i problemi di salute del piccolo Andrea, per i coniugi Amato non resterà altra soluzione.

L’aria di Milano si rivelerà troppo dannosa per il bambino e la coppia sarà costretta a trasferirsi al mare. Elvira e Salvatore sceglieranno la Liguria come nuova destinazione e, nello specifico, si stabiliranno a Sanremo. Marcello verrà informato direttamente dal suo amico Salvo delle sue intenzioni, mentre Elvira dovrà comunicare la decisione anche al direttore de Il Paradiso delle Signore.

Matteo non ha dimenticato Odile

Matteo si troverà diviso tra la nuova relazione con Marina Valli e il ricordo dell’amore ancora vivo per Odile. Riuscirà a comporre la canzone per Marina, avendo già trovato il titolo giusto, ma l’ispirazione arriverà proprio dai sentimenti che prova ancora per la figlia di Adelaide.

Intanto, Enrico confesserà al dottor Di Meo di avere un problema di salute serio, rivelandogli un disturbo alla mano. Mimmo, invece, deciderà di confidare a Roberto la sua intenzione di lasciare la polizia. Umberto sarà convinto di poter mettere fuori gioco Marcello mostrando ad Adelaide alcune foto compromettenti di lui con Rosa. Tuttavia, le fotografie risulteranno misteriosamente scomparse.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tancredi è tornato a Milano

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Agata ha difeso con fermezza la sua idea per la copertina del libro di Rosa, nonostante i dubbi iniziali di Roberto. Dopo averne discusso con Marta, il direttore ha compreso il valore del disegno e ha deciso di adottarlo per la pubblicazione.

Nel frattempo, Tancredi è rientrato a Milano dopo un intervento alla gamba, sorprendendo i suoi familiari e alimentando i sospetti di Umberto sul rapporto tra Marcello e Rosa. Mimmo ha annunciato di essere in procinto di ricevere un riconoscimento per aver salvato Enrico Proietti durante il sequestro di maggio. Elvira ha chiesto l’aiuto del medico per il piccolo Andrea, afflitto da una tosse persistente. Le Veneri, invece, si sono mostrate entusiaste per le nozze di Marcello e Adelaide. Delia si è occupata delle acconciature per la sfilata della nuova collezione di Botteri. Bianchetti ha incontrato per caso Ettore, notando il suo interesse per gli abiti realizzati dallo stilista. Marchesi, però, non ha mostrato apprezzamento per le creazioni di Gianlorenzo e ha espresso il suo disaccordo a Delia, che è rimasta ferita dalle sue parole, cercando comunque di difendere il lavoro del fidanzato. Ettore, inoltre, è stato assunto da Umberto come creativo della Galleria Milano Moda e si è ritrovato nuovamente faccia a faccia con Odile, con la quale in passato aveva condiviso un bacio.