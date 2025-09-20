Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano un piccolo giallo legato ad alcune fotografie. Nella puntata in onda venerdì 3 ottobre alle 16 su Rai 1, Umberto cercherà di mostrare ad Adelaide gli scatti compromettenti che ritraggono Rosa e Marcello, ma al momento di consegnarli si accorgerà di non riuscire più a trovarli. Nel frattempo, Salvatore ed Elvira annunceranno la loro decisione di trasferirsi a Sanremo, mentre Mimmo confiderà a Roberto di non voler più fare il poliziotto.

Umberto non trova più le foto di Marcello e Rosa

Umberto vorrà mettere in guardia Adelaide, rivelandole il vero volto del suo fidanzato.

Guarnieri, infatti, sarà in possesso di alcune foto compromettenti di Marcello e Rosa, ricevute dal suo investigatore privato che ha pedinato la giornalista e il direttore de Il Paradiso delle signore durante il loro viaggio a Trieste. Tuttavia, proprio quando Umberto convocherà la contessa per mostrarle gli atteggiamenti inequivocabili del suo compagno con un’altra donna, si verificherà un colpo di scena: le foto spariranno misteriosamente. Umberto non riuscirà più a trovare le preziose prove. Le anticipazioni, tuttavia, non rivelano ancora chi sia la persona responsabile della loro sparizione.

Elvira e Salvatore si trasferiscono a Sanremo

Nel frattempo, Salvatore ed Elvira annunceranno la loro decisione di trasferirsi in Liguria, precisamente a Sanremo.

Matteo troverà il titolo per la canzone dedicata a Marina Valli, ma l’ispirazione arriverà dal sentimento che prova ancora per Odile. Mimmo confiderà a Roberto di non voler più fare il poliziotto. Ci sarà spazio anche per le vicende di Enrico, che rivelerà al professor Di Meo di avere un problema alla mano.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Tancredi è tornato a Milano

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Tancredi è tornato a Milano, sorprendendo i suoi familiari con una visita inaspettata. Adelaide, Umberto, Marta e Odile gli hanno comunque dato modo di spiegarsi. Tancredi ha raccontato di aver trascorso l’estate all’estero, dove si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla gamba, grazie al quale ha potuto rinunciare al bastone che utilizzava per camminare.

Successivamente, Umberto e Tancredi si sono incontrati anche al Circolo, dove Guarnieri ha interrogato il nipote della contessa sul rapporto tra Marcello e Rosa. Umberto, infatti, aveva visto Barbieri e la giornalista abbracciati nel suo studio e ha trovato sospetta la loro confidenza. Tancredi ha lasciato Umberto nel dubbio, rivelandogli che, in passato, i due avevano vissuto insieme, lasciando intendere che tra loro ci fosse stato probabilmente qualcosa di più di una semplice amicizia. Spazio anche alle vicende di Mimmo, che, rientrato in città, ha annunciato alla famiglia Puglisi di essere in procinto di ricevere un premio per l’atto eroico compiuto salvando Enrico.