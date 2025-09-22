Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano un piccolo giallo legato a delle foto compromettenti. Nell’episodio in onda venerdì 3 ottobre alle 16 su Rai 1, qualcuno sottrarrà a Umberto le immagini che ritraggono Rosa e Marcello in atteggiamenti intimi. Intanto, Mimmo sarà deciso a lasciare il suo impiego in polizia, mentre Salvo ed Elvira annunceranno la loro scelta di trasferirsi da Milano. Il professor Di Meo, invece, verrà a conoscenza dei problemi di salute di Enrico.

Qualcuno fa sparire le foto compromettenti di Rosa e Marcello

Un velo di mistero avvolgerà la sparizione delle fotografie compromettenti.

Umberto riceverà dal suo investigatore privato degli scatti rubati che ritraggono Rosa e Marcello durante il loro soggiorno a Trieste. Guarnieri sarà soddisfatto del materiale ottenuto e deciso a porre fine, una volta per tutte, alla relazione tra Adelaide e Barbieri. Il suo intento sarà quello di mostrare le immagini alla contessa, ma un colpo di scena cambierà le carte in tavola: qualcuno le ha sottratte. Le anticipazioni non rivelano ancora chi possa averle rubate, ma alcune ipotesi possono essere formulate alla luce degli eventi già trasmessi. Tancredi potrebbe essere il responsabile: se Adelaide e Marcello convolassero a nozze, lui avrebbe via libera con Rosa. Il nipote della contessa potrebbe desiderare ardentemente che il suo rivale si sposi.

Va inoltre considerata la possibilità che, qualora le foto fossero giunte alla Galleria Milano Moda, Ettore Marchesi le abbia intercettate.

Enrico confessa il suo problema di salute al professor Di Meo

Verranno approfondite le vicende di Enrico, ancora alle prese con i problemi alla mano, conseguenza della sparatoria in cui è rimasto ferito prima dell’estate. Enrico si confiderà con il professor Di Meo, rivelandogli la sua condizione. Intanto, Salvatore informerà Marcello di aver scelto Sanremo come nuova città in cui trasferirsi. Elvira, dal canto suo, comunicherà al direttore de Il Paradiso delle Signore la sua imminente partenza per stabilirsi definitivamente al mare. Mimmo, invece, confesserà a Roberto la volontà di lasciare il suo lavoro da poliziotto, decisione maturata dopo aver ricevuto l’encomio per l’atto eroico compiuto mesi prima, salvando la vita a Enrico.

Matteo, infine, troverà il titolo giusto per la canzone di Marina, ispirato dai sentimenti che prova ancora per Odile.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Andrea sta male

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse su Rai 1, il piccolo Andrea ha avuto problemi di salute a causa di una tosse persistente. Elvira e Salvatore, molto preoccupati per le condizioni del loro bambino, hanno chiesto l’intervento di Enrico. Il dottor Proietti ha ipotizzato che il disturbo potesse essere causato dalla qualità dell’aria in città, consigliando ai coniugi Amato di portare Andrea al mare.