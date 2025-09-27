Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 dal 6 al 10 ottobre, rivelano che, per Salvo, arriverà il momento di annunciare il suo addio definitivo alla città di Milano.

Il barista, assieme alla moglie Elvira, si dirà pronto a lasciare la città per poter trasferirsi in Liguria, così da permettere al loro bambino di stare a contatto con il mare e l'aria salutare.

Intanto, Concetta e Ciro si diranno pronti ad acquistare le quote di Salvo per la cessione della Caffetteria Amato, ma riceveranno una brutta notizia dalla banca.

Salvo annuncia il suo addio: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6-10 ottobre

Per Salvo e Concetta arriverà il momento di annunciare il loro addio e la partenza ufficiale: i due coniugi decideranno di lasciare l'amata città per trasferirsi a Sanremo, così da poter garantire al figlio delle cure idonee e, soprattutto, un contatto diretto con la natura, per poter stare meglio e guarire dalla brutta tosse che lo sta affliggendo.

Prima della partenza, però, Salvo si dirà pronto a cedere le quote della Caffetteria: il suo collaboratore Ciro Puglisi si mostrerà intenzionato ad acquistarle così da poter diventare il nuovo proprietario a tutti gli effetti del locale.

Ciro, però, non riuscirà a coprire l'intera cifra da solo, bensì avrà bisogno di un prestito per poter dare la somma necessaria a Salvo.

Concetta e suo marito scossi

Le anticipazioni delle trame de Il Paradiso delle signore, fino al 10 ottobre, rivelano che Concetta si rivolgerà alla banca per poter ottenere un prestito, ma riceverà una brutta notizia.

I soldi richiesti non le verranno dati e sia lei che suo marito Ciro si mostreranno fortemente scossi e provati da tale situazione.

Adelaide e Marcello, invece, si diranno pronti a trasferirsi in un nuovo attico a Milano, dove finalmente potranno stare soli e liberi di viversi la loro storia d'amore e l'imminente matrimonio in santa pace.

Adelaide, seppur scettica, alla fine accetterà la proposta del suo compagno e annuncerà alla figlia la notizia del suo trasferimento.

Marcello aveva chiesto ad Adelaide di convolare a nozze

Negli episodi precedenti della soap era stato sempre Marcello Barbieri a chiedere ad Adelaide di convolare a nozze insieme.

Una proposta di matrimonio spiazzante e del tutto inaspettata per la contessa che, tuttavia, si rese conto di non poter rinunciare a questo passo così importante per la sua vita.

Da qui il desiderio di provare a costruire qualcosa di bello con Barbieri, ignara del fatto che il commendatore Guarnieri stesse tramando alle loro spalle, cercando il modo per far saltare questo matrimonio e mandarlo all'aria definitivamente.