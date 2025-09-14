Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 15 al 19 settembre, Rosa e Marcello parleranno durante il ricevimento di Adelaide a Villa Guarnieri, ma i due saranno spiati da Guarnieri. Inoltre Odile bacerà Ettore Marchesi, che scoprirà essere il nuovo stilista scelto da Umberto per la Galleria Milano Moda.

Elvira e Salvo, invece, saranno preoccupati per la tosse di Andrea, mentre Caterina sarà la nuova Venere.

Umberto sceglie Ettore Marchesi come stilista della GMM

Adelaide annuncerà a Marta, Odile ed Umberto che presto si unirà in matrimonio con Marcello.

Intanto Rosa riferirà a Roberto che ha scritto un romanzo dal titolo "Nata sotto il segno di Venere" e lui vorrà presentarlo al Paradiso, pertanto darà ad Agata l'incarico di disegnare la copertina. Inoltre Fulvio si mostrerà più tranquillo dopo aver raccontato la verità a Caterina, la quale si rivolgerà a Don Saverio per trovare un impiego.

Nel frattempo Elvira sarà in ansia per la tosse di Andrea, ma Concetta le mostrerà dei metodi per calmarla. Odile, invece, incontrerà un personaggio misterioso al Circolo con il quale si scambierà un bacio. La ragazza comunque non riuscirà a scordare il gesto fatto da Marina a Portelli in occasione della sfilata. In tutto questo, Umberto avrà selezionato Ettore Marchesi, come nuovo stilista per la Galleria Moda Milano.

La figlia di Adelaide apprenderà che è proprio lui la persona che ha baciato.

Caterina diventa la nuova Venere del Paradiso

Agata e Landi avranno delle divergenze di opinioni in merito alla copertina del libro di Rosa, ma entrambi giungeranno a una soluzione condivisa. La presentazione del romanzo, alla quale presenzierà pure Tancredi, si rivelerà un grande successo e Roberto coinvolgerà Rosa in un nuovo progetto lavorativo, che porrà la ragazza davanti a una scelta difficile. Inoltre Marcello farà una richiesta importante a Salvatore e Matteo.

Nel frattempo Elvira e Salvatore potranno godersi una serata di svago grazie a Rosa che si prenderà cura di Andrea. In tutto questo, Caterina accetterà di diventare la nuova Venere, mentre Agata e Mimmo riceveranno un premio per l'impegno mostrato nel lavoro.

Odile, invece, non sarà d'accordo con la scelta di Ettore come stilista.

Intanto Adelaide terrà un ricevimento a Villa Guarnieri e sia Rosa che Marcello avranno modo di parlarsi, osservati con sospetto da Umberto.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nella settimana precedente, Fulvio ha svelato alla figlia Caterina di essere stato assunto come magazziniere al Paradiso. Inoltre l'attrice Marina Valli ha baciato Matteo durante la sfilata per la presentazione della nuova linea di moda di Botteri.

Rosa e Marcello, invece, sono stati scelti come madrina e padrino del piccolo Andrea, mentre Umberto ha tentato un ultimo disperato tentativo per riconquistare Adelaide e l'ha baciata. La contessa però gli ha fatto presente che ormai è troppo tardi.