Negli episodi de Il Paradiso delle signore in onda dal 22 al 26 settembre, Marina Valli avrà un malore e dovrà essere operata da Enrico, il quale però sarà preoccupato dal dolore alla mano. Matteo resterà vicino a Valli, ma penserà ad Odile.

Rosa, invece, scriverà un articolo per riabilitare Adelaide e Marcello davanti all'opinione pubblica, mentre Elvira e Salvatore vorranno trasferirsi in una località di mare per guarire la tosse di Andrea.

Anselmo scrive un articolo diffamatorio su Adelaide e Marcello

Caterina inizierà il suo lavoro da Venere in sartoria, ma rovinerà uno scialle.

Intanto Delia e Botteri verranno a conoscenza che Ettore Marchesi è stato selezionato come nuovo stilista della GMM. Roberto, invece, porterà avanti il progetto Paradiso Donna ed organizzerà un evento dedicato alle letture delle opere realizzate da scrittrici contemporanee. Inoltre Elvira e Salvatore non ne potranno più delle intromissioni dei coniugi Gallo.

Nel frattempo Enrico continuerà ad avere dolore alla mano, ma non lo dirà a Marta. In tutto questo, Adelaide e Marcello proseguiranno i preparativi del loro matrimonio, ma la loro felicità sarà minata dal giornalista Anselmo che ha scritto un articolo diffamatorio sul loro conto. Umberto e Tancredi cercheranno di bloccarne la pubblicazione, ma senza esito.

Marina, invece, si presenterà a sorpresa da Matteo, il quale comprenderà di non avere la giusta ispirazione per scrivere musica senza Odile.

Concetta sistema lo scialle rovinato da Caterina

Elvira e Salvatore saranno sempre più preoccupati per la tosse del piccolo Andrea e prenderanno in considerazione l'idea di lasciare Milano, per trasferirsi in una località di mare. Intanto Concetta con un ricamo sistemerà lo scialle rovinato da Caterina e da questo episodio Botteri ne prenderà spunto per la nuova linea di moda. Inoltre Ettore sorprenderà Odile presentandole un bozzetto per l'abito da sposa della madre.

Nel frattempo Adelaide, con il supporto di Odile, vorrà incontrare Conaro per raccontare la sua versione dei fatti.

Rosa, invece, su invito di Umberto, scriverà un articolo di successo per riabilitare la Contessa e Barbieri davanti all'opinione pubblica. In tutto questo, Marina accuserà un malore ed Enrico dovrà occuparsi della sua operazione, ma avrà ancora problemi alla mano. Portelli rimarrà al fianco di Valli, ma penserà ad Odile.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Marcello ha chiesto a Matteo e Salvatore di fargli da testimone il giorno del matrimonio con Adelaide. Nel mentre, Ettore Marchesi ha accettato il ruolo di direttore creativo della Galleria Moda Milano offertogli da Odile.

Mimmo, invece, ha comunicato alla famiglia Amato che presto riceverà un encomio per avere salvato la vita al dottore Proietti, mentre Tancredi ha detto ai familiari di essere una persona diversa e ha ceduto le sue quote della GMM ad Odile.