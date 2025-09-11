Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dal 22 al 26 settembre su Rai 1 rivelano che la contessa Adelaide si ritroverà coinvolta al centro di un grave scandalo che finirà per spiazzarla.
Un articolo infamatorio rischierà di far crollare la sua credibilità, al punto che Marcello Barbieri deciderà di intervenire in prima persona per evitare il peggio e chiederà a Rosa di intervenire.
Intanto Salvo ed Elvira si renderanno conto che le condizioni di salute del figlio stanno peggiorando ulteriormente tanto da valutare l'idea di lasciare Milano.
Adelaide travolta da uno scandalo: trame Il Paradiso delle signore 22-26 settembre 2025
Marcello e Adelaide saranno particolarmente concentrati sul loro imminente matrimonio, ignari del fatto che alle loro spalle c'è qualcuno che rema contro.
Il giornalista Anselmo, infatti, farà uscire un articolo diffamatorio nei confronti della coppia, con l'intento ben preciso di rovinargli la reputazione e la credibilità dal punto di vista professionale.
Umberto si mostrerà particolarmente preoccupato, tanto da decidere di intervenire: in un primo momento cercherà inutilmente di bloccare l'uscita del pezzo, poi chiederà a Rosa di intervenire.
Il commendatore si rivolgerà alla giornalista per fare in modo che possa pubblicare un pezzo con il quale riabilitare nuovamente Marcello agli occhi della gente.
Marina Valli sta male e finisce in ospedale
Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10 dal 22 al 26 settembre, inoltre, rivelano che Marina Valli verrà colta da un malore improvviso che lascerà tutti senza parole.
L'attrice verrà ricoverata con urgenza in ospedale: dopo la visita di Enrico, scoprirà che deve essere operata al più presto. Al suo fianco ci sarà Matteo, pronto a sostenerla in questo momento così delicato della sua vita.
Intanto Salvo ed Elvira continueranno a essere in forte apprensione per le sorti del piccolo Andrea Maria: sarà il barista a prendere una decisione importante e al tempo stesso inaspettata.
Salvo penserà di lasciare Milano per un po' di tempo e trasferirsi in una località di mare, dove poter far respirare aria pura al suo bambino.
Matteo Portelli aveva annunciato la sua relazione con Marina Valli
Negli episodi precedenti della soap, Marina e Matteo erano usciti allo scoperto con la loro storia d'amore.
Il contabile del Paradiso, dopo aver trascorso una notte d'amore con l'attrice in casa di Marcello, la presentò al fratello come la sua ragazza.
Un incontro che permise a Marcello di chiedere a Marina di diventare la testimonial di punta della nuova sfilata di abiti del negozio.