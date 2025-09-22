Nel film Avengers: Endgame, Steve Rogers (Chris Evans) affida lo scudo a Sam Wilson e sembra suggellare il suo addio al ruolo iconico di Captain America. Tuttavia, il nuovo atteso Avengers: Doomsday, previsto per dicembre 2026, riapre il dibattito su quanto definitiva sia quella conclusione. Alcune fonti, tra cui rumors recenti, sostengono che Chris Evans potrebbe tornare in un ruolo che va oltre il semplice cameo nostalgico.

Nel mondo Marvel, speciale tra film e multiversi, niente è mai completamente chiuso. L’MCU ha già dato esempi concreti di ritorni inattesi: variant di personaggi, cammei che sembrano solo “speciali”, ma che si rivelano pezzi di storie più grandi.

E la domanda che molti fan si fanno è se con Avengers: Doomsday sia il punto finale per Rogers, o soltanto un nuovo capitolo.

Indizi che alimentano le speranze

Uno dei punti più discussi è un commento di Alex Perez, voce autorevole nell’ambito fan-theory e news sul MCU, che interrogato su Reddit / Patreon circa il futuro di Chris Evans come Captain America ha lasciato intendere che “non sia ancora il momento di metterlo da parte”. Questo tipo di dichiarazione, seppur non ufficiale, rafforza l’idea che i Marvel Studios non stiano semplicemente scrivendo un cameo nostalgico, ma stiano contemplando un coinvolgimento più significativo.

Oltre al fattore vocale, ci sono segnali visivi: recenti immagini riguardanti lo stesso Chris Evans lo vedono nuovamente sfoggiare una forma fisica degna di un Captain America.

Questi dettagli non confermano nulla, ma contribuiscono a creare un’aspettativa tra i fan che potrebbe tradursi in qualcosa di concreto.

Le possibilità narrative sul tavolo

Se Evans tornerà, le modalità potrebbero essere svariate: come variante temporale o multiversale, come versione alternativa di Steve Rogers, oppure come apparizione significativa nel conflitto centrale del film contro le minacce legate a Doomsday. Le linee narrative attuali del MCU (incursioni, varianti, il caos generale nel multiverso) si prestano a questo tipo di ritorni.

Altre opzioni includono un cameo che diventa più rilevante nella distribuzione della trama, oppure una scena "post-titoli” che prepara il terreno per una storia futura.

È anche possibile che Marvel possa utilizzare la nostalgia come ponte: riconoscere il contributo storico di Steve Rogers, senza necessariamente riportarlo come protagonista fisso.

In termini di marketing, la presenza di Evans darebbe un peso mediatico enorme al film, molto più di un personaggio nuovo di zecca. I fan, da parte loro, desiderano non rimanere con la sensazione che l’addio di Endgame sia stato un’uscita di scena definitiva: l’idea che ci sia ancora qualcosa da raccontare con Steve Rogers, per molti, è fonte di entusiasmo.