Le anticipazioni di Innocence rivelano la profonda angoscia di una delle protagoniste per aver perso il lavoro. Nella puntata disponibile da sabato 4 ottobre su Mediaset Infinity, Banu verrà licenziata da Ismail e, sconvolta, si rivolgerà a Hale per chiedere aiuto. Nel frattempo, quest'ultima sarà intenzionata a rilasciare un’intervista, complice la presenza di numerosi giornalisti davanti alla casa di Ilker. Tuttavia, Ismail interverrà in tempo e impedirà alla moglie di fare qualsiasi dichiarazione alla stampa.

Ismail licenzia Banu

Le azioni scellerate di Banu verranno alla luce e l’assistente della famiglia Ilgaz vivrà momenti difficili.

Ismail deciderà quindi di licenziare la donna, amante del padre di Ela, lasciandola senza lavoro e profondamente turbata per quanto accaduto. In preda alla disperazione, Banu chiamerà immediatamente Hale per raccontarle ciò che ha fatto suo marito, e si rivolgerà a lei nella speranza di ricevere un aiuto. Intanto, continueranno gli sviluppi legati all’aggressione subita da Ela, alla luce del recente rapporto redatto dalla commissione medica sulle condizioni psicologiche della diciannovenne.

Hale vuole rilasciare un'intervista, ma viene bloccata da suo marito

Come già mostrato negli episodi disponibili su Mediaset Infinity, Ela ha ricevuto una diagnosi secondo cui sarebbe sotto l’influenza di Ilker.

Di conseguenza, il giovane imprenditore si ritroverà sotto forte pressione, con numerosi giornalisti radunati davanti alla sua abitazione in attesa di una sua dichiarazione in merito al parere dei medici. La situazione si complicherà ulteriormente quando Hale, madre di Ilker, tenterà di intervenire per porre fine alla vicenda. Decisa a rilasciare un’intervista, verrà però bloccata all’ultimo momento da suo marito Ismail, che le impedirà di rivolgersi alla stampa.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ela si è sottoposta a una perizia psichiatrica

Nelle precedenti puntate di Innocence pubblicate su Mediaset Infinity, Ela è stata sottoposta a una valutazione psicologica per comprendere le sue condizioni.

Gli specialisti hanno riscontrato una forte dipendenza emotiva da Ilker, che l’avrebbe manipolata. La psicologa ha spiegato alla ragazza che l’imprenditore mostrerebbe tratti narcisistici e avrebbe finto di desiderare un figlio da lei, pur non avendo mai avuto intenzione di diventare padre. Nel frattempo, Bahar è stata vittima di un inganno da parte del marito, che ha orchestrato un piano per incastrare lei e il padre di Irem. Convinto che la madre di Ela volesse una somma ingente di denaro per chiudere la questione, Harun ha portato una valigetta piena di soldi all'appuntamento con Bahar. Tuttavia, quest'ultima ha rifiutato il denaro, non comprendendo il motivo dell’offerta da parte del signor Orhun.

Il mistero è stato poi chiarito: la coppia è stata fotografata e accusata ingiustamente. Bahar ha cacciato anche Timur da casa dopo anni di menzogne, trovando il pieno appoggio di sua figlia maggiore.