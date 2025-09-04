Il weekend del 6 e 7 settembre su Canale 5, alle 17:45, Innocence promette di tenere gli spettatori incollati allo schermo con episodi ricchi di tensione e rivelazioni sconvolgenti. Ela si presenterà alla casa della famiglia Ilkaz con un'accusa pesante: sostiene che Ilker l'abbia aggredita con una sedia mentre era incinta, provocandole un aborto. La confessione di Ilker, che ammette la sua colpevolezza e di essere il padre del bambino mai nato, sconvolgerà tutti, portando Irem a una decisione drastica: lasciare il marito. Nel frattempo Hale e Banu tramano per cercare di contenere il danno, mentre Bahar tenta di convincere Ela a rendere pubblica la sua gravidanza, ma trova un muro di silenzio.

La situazione si complica ulteriormente quando Irem, in un impeto di rabbia, svela tutto durante una diretta social scatenando un vero e proprio scandalo.

Ela accusa Ilker di aggressione e il segreto sulla gravidanza viene rivelato

In un crescendo di emozioni, Ela si presenta a casa Ilkaz con un'accusa devastante: Ilker l'ha aggredita con una sedia, causandole un aborto. La tensione è palpabile quando Ilker, incalzato dalle circostanze, ammette la sua responsabilità nell'atto violento e di essere il padre del bambino che Ela portava in grembo. La confessione getta scompiglio nella famiglia, portando Irem, sconvolta, a decidere di abbandonare Ilker. Hale e Banu, nel tentativo di evitare che la situazione sfugga di mano, cercano di convincere Bahar e Timur a mantenere il segreto sulla gravidanza di Ela, temendo le conseguenze legali e sociali.

Bahar, preoccupata per la figlia, cerca di farle cambiare idea, ma Ela, temendo il giudizio pubblico, preferisce il silenzio.

Irem svela il segreto in diretta social, Mert scopre il rischio per Timur

Il silenzio di Ela viene infranto da un'inaspettata rivelazione di Irem. Dopo aver divorziato da Ilker, Irem si sfoga in una diretta social, svelando al pubblico l'aborto di Ela. La notizia esplode come una bomba nel mondo mediatico, portando alla ribalta sia il divorzio che la gravidanza segreta. In mezzo al caos, durante un'accesa discussione familiare, Mert viene a sapere che suo padre Timur potrebbe finire in prigione a causa delle implicazioni legali della vicenda. Sconvolto e spaventato, Mert sfoga la sua frustrazione sulla sorella Ela.

Nonostante tutto, Ela cerca di tornare alla normalità, decidendo di riprendere gli studi universitari con i suoi amici Burcak e Umut, ma la strada del ritorno è più difficile del previsto, segnando un nuovo inizio per la giovane protagonista.

Nella puntata precedente di Innocence

Nella puntata precedente di Innocence, andata in onda domenica 31 agosto, Ilker ha fatto una dichiarazione inaspettata confermando la versione di Ela riguardo all'aggressione. Ha ammesso di non ricordare esattamente di averla colpita con una sedia, ma ha raccontato di essere uscito di casa dopo una colluttazione e di essere svenuto sulla spiaggia. Al suo ritorno ha trovato l'abitazione a soqquadro e macchiata di sangue.

Bahar era furiosa con Ela per aver dato a Ilker un appiglio per difendersi. Anche in casa Ilgaz c'era tensione, con Ismail che dubitava delle parole del figlio. Ilker era preoccupato che Ela potesse ricordare la gravidanza, cosa che avrebbe complicato ulteriormente la sua situazione. Durante una seduta con la psichiatra, Ela ha iniziato a ricordare di essere stata incinta, portandola a presentarsi alla casa degli Ilgaz con nuove accuse.