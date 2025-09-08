Le anticipazioni di Innocence annunciano nuovi problemi per Ela e la sua famiglia. Nella puntata disponibile sabato 13 settembre sul sito di Mediaset Infinity, Ela scoprirà che Bahar ha cacciato Timur da casa. Irem, invece, avrà una crisi di nervi. Spazio anche alle vicende di Banu, che cercherà di convincere Timur a intentare una causa milionaria contro Irem.

Ela scopre che sua madre ha cacciato di casa suo padre

Ela vivrà in modo drammatico il suo ritorno all’università. I primi minuti della puntata di Innocence disponibile il 13 settembre sono già in anteprima sul sito di Mediaset Infinity.

La diciannovenne si troverà nel bagno dell’università e, mentre sarà all’interno, ascolterà i pettegolezzi delle sue compagne di corso sul suo conto. Sconvolta dalle parole udite, preferirà farsi riaccompagnare a casa da Umut. Una volta rientrata nell’appartamento, farà una scoperta sconvolgente: sua madre Bahar ha cacciato suo padre Timur. Questa situazione sarà fonte di ulteriore stress e, per questo motivo, Ela deciderà di lasciare l’università.

Irem ha una crisi di nervi

Nel frattempo, verranno trattate le vicende di Irem, che si troverà in un salone di bellezza. Durante la visita, per l’influencer sarà un duro colpo ascoltare alcuni pettegolezzi tra due clienti, convinte che Ilker tornerà con Ela.

Queste chiacchiere scateneranno una reazione in Irem, che lascerà il negozio in preda a una crisi di nervi. L’episodio diventerà fonte di ulteriori gossip, poiché la notizia si diffonderà rapidamente sui social. Parallelamente, Banu convincerà Timur a intentare una causa per risarcimento contro Irem.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Ilker ha chiesto il divorzio

Nelle precedenti puntate di Innocence andate in onda su Canale 5, Ilker ha chiesto il divorzio, ponendo fine, dopo anni di litigi e riavvicinamenti, alla sua relazione con Irem. Ela, intanto, ha ricordato di essere rimasta incinta, soffrendo profondamente per la perdita del bambino a causa dell’incidente. Irem, invece, ha scoperto che Ela era incinta di Ilker, un tema mai affrontato nella sua relazione con lui e, pertanto, è rimasta particolarmente turbata.

La figlia di Bahar, inoltre, ha testimoniato al processo a favore di Ilker, ammettendo di essere stata colpita con una sedia, ma negando di essere stata scaraventata fuori dall’auto da lui. La famiglia Yuksel ha vissuto momenti difficili: Bahar e Timur hanno continuato a litigare, mentre il figlio minore ha accusato la sorella di essere la causa della crisi tra i genitori. Spazio anche alle vicende di Banu, che ha fatto il doppio gioco, fornendo al suo amante Timur informazioni riservate sulle mosse giudiziarie della famiglia Yilmaz.