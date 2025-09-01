Io sono Farah risulta ancora sospesa dalla programmazione pomeridiana e serale di Canale 5, dopo la pausa estiva cominciata a metà agosto.

La soap opera turca con Demet Ozdemir, che ha subito conquistato il gradimento del pubblico, tornerà in onda nel corso della stagione autunnale Mediaset.

Per vederla, però, bisognerà attendere ancora qualche mese dato che i vertici del Biscione avrebbero intenzione di puntare su questo titolo per rimpolpare il prime time della rete ammiraglia, al termine della soap Tradimento con Vahide Parcin.

Il successo di Io sono Farah e la sospensione estiva su Canale 5

Questa estate, Mediaset ha scelto di lanciare diversi nuovi titoli da proporre al pubblico sia in daytime che nella fascia serale, tra cui Io sono Farah che ha segnato il ritorno in video di Demet Ozdemir.

La serie, fin dal primo momento, ha subito conquistato il gradimento degli spettatori rivelandosi un grande successo dal punto di vista Auditel.

Ma proprio mentre la trama entrava nel vivo e stava diventando particolarmente interessante, Mediaset ha scelto di stoppare la soap per la pausa estiva.

Da quel momento, però, non è stata mai più ripresa e al momento non è prevista neppure nel palinsesto del mese di settembre di Canale 5.

Quando ritorna in onda Io sono Farah su Canale 5: la soap conquista il prime time

Quando tornerà in onda Io sono Farah? È questa la domanda che si pongono i tantissimi appassionati della serie, speranzosi di poterla rivedere al più presto in televisione con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Stando a quanto si apprende, però, bisognerà attendere ancora un po' di tempo prima di rivedere in televisione gli episodi di Io sono Farah: la soap opera è in programma soltanto in pieno autunno inoltrato, tra fine novembre e i primi di dicembre.

Questa volta, però, non sarà più in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5, bensì si appresterà a debuttare in prime time.

Quasi sicuramente Mediaset punterà su questo titolo per rimpiazzare un'altra serie tv di successo: trattasi di Tradimento, di cui nel corso della stagione autunnale andranno in onda le puntate conclusive della seconda e ultima stagione.

Demet Ozdemir torna in replica nella mattina di Rete 4

In attesa dei nuovi episodi di Io sono Farah, i fan di Demet Ozdemir potranno rivederla in replica su Rete 4, a partire dal 1° settembre.

Mediaset, dopo la fine del ciclo di repliche di Endless Love, ha scelto di riproporre My home my destiny nella fascia mattutina.

La serie andrà in onda dal lunedì alla domenica con un doppio episodio quotidiano, previsto dalle 8:55 alle 10:50 circa, prima di lasciare spazio agli episodi inediti di Tempesta d'amore.