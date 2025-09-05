Enver accetterà di tornare a casa con Hatice nella puntata de La forza di una donna in onda giovedì 11 settembre: "Non posso vivere senza di te".

Le anticipazioni rivelano che Hatice si impegnerà ad aiutare Bahar con la casa e il lavoro, ma questo scatenerà la gelosia di Sirin. Dopo aver rimproverato la madre, la metterà di fronte a una scelta difficile: "O sei sua madre o sei mia madre".

La ripresa di Enver e la felicità di Hatice

Le anticipazioni de La forza di una donna rivelano che Enver starà molto meglio dopo un periodo davvero critico. Rischierà la vita per ben due volte: la prima a causa dell'infarto e la seconda a causa di Munir che si intrufolerà nella sua camera per farlo fuori.

Fortunatamente, Enver riuscirà a salvarsi e il suo primo pensiero sarà chiedere ad Arif di proteggere Bahar e i bambini. Quando l'uomo sarà fuori pericolo, riceverà la visita di Hatice, che sarà molto cambiata nei suoi confronti. I litigi e le incomprensioni saranno ormai un ricordo lontano per i due coniugi. La donna spiegherà al marito che ha già parlato con Bahar: "Torna a casa dopo le dimissioni". Enver esiterà, perché Bahar ha bisogno di aiuto, ma Hatice lo tranquillizzerà, dicendogli che ci sarà anche lei a sostenere tutta la famiglia. La donna, inoltre, si impegnerà a dare una mano anche nella produzione delle camicie, così Enver non dovrà più preoccuparsi. A quel punto, l'uomo non potrà fare altro che ringraziare Hatice.

"Sono così sollevato", dirà con un sorriso e facendole una carezza.

Sirin in crisi, Hatice di fronte a una scelta difficile

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 11 settembre, Enver accetterà di tornare a casa con Hatice. "Non posso vivere senza di te", le dirà tenendole la mano. Quando Hatice uscirà dalla stanza di Enver, ad aspettarla troverà Sirin, che sarà infastidita dall’attesa. La ragazza chiederà notizie di suo padre e quando Hatice le dirà che ha accettato di tornare a casa ne sarà felice. L'umore di Sirin, tuttavia, cambierà radicalmente quando Hatice le dirà di aver promesso che aiuterà Bahar. "Come farai a gestire due case?", chiederà la ragazza a sua madre, che proverà inutilmente a rassicurarla.

Sirin chiederà a Hatice di fare colazione, ma lei rifiuterà perché dovrà andare da Bahar. Questo basterà a far scattare la gelosia della ragazza, che farà una scenata a sua madre, dimostrando di essere ancora ossessionata. "Devi fare una scelta", dirà con rabbia, "O sarai sua madre o mia madre". Hatice sarà in seria difficoltà e non riuscirà a rispondere a questa richiesta, ma si renderà conto che per lei la vita non sarà facile da quel momento in poi.

Perché Enver si trova in ospedale?

Nelle puntate precedenti, Enver ha incontrato Sarp per un duro confronto. L'ha accusato di aver abbandonato la sua famiglia per sposare una donna più ricca. Enver non ha lasciato parlare Sarp e gli ha anche intimato di stare lontano da Bahar e i bambini, lasciando intendere che sono ancora vivi.

Proprio quando era arrivato il momento della verità, gli uomini di Suat hanno interrotto tutto dando inizio a un folle inseguimento. Enver è fuggito con Sarp e non ha retto alla paura e all'agitazione: l'uomo ha avuto un infarto ed è finito in gravi condizioni in ospedale. Sarp è corso ad aggredire Suat, ritenendolo colpevole di tutto questo, e ha chiuso i rapporti con suo suocero.