Yesim incontrerà Munir nella puntata de La forza di una donna di domenica 21 settembre: "Nezir è in salute", dirà, senza però rivelare di aver visto di persona il suo ex.

Le anticipazioni rivelano che Yesim riferirà a Munir di aver riconosciuto degli abiti in lavanderia e di essere certa che appartenessero a Nezir. L'uomo di Suat, però, chiederà informazioni più precise e per questo non darà a Yesim i soldi che gli aveva promesso. Durante l'incontro, inoltre, la donna leggerà sul telefono di Munir un messaggio che si riferisce alla casa sul lago, il nascondiglio attuale di Sarp e Piril.

Appena rimasta da sola, la donna riferirà tutto a Nezir.

Il ritorno di Sirin per salvare Bahar

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin arriverà in ospedale da Bahar che la abbraccerà con gioia: "Come sei bella", dirà alla sorella che le salverà la vita con il suo midollo. Nel frattempo, Sarp andrà da Piril che si trova nella casa sul lago per nascondersi da eventuali attacchi degli uomini di Nezir. Suat ci terrà ad assicurarsi che il suo nemico sia davvero in fin di vita prima di lasciare sua figlia e Sarp liberi. A questo proposito, l'uomo manderà Yesim, la ex compagna di Nezir, a verificare di persona il suo stato di salute. Munir starà addosso alla donna per accertarsi che non faccia il doppio gioco, ma lei sembrerà più furba di lui.

Munir, infatti, dirà a Suat che Yesim non sta fingendo e che l'incidente che ha detto di aver avuto è reale: "La macchina è distrutta", dirà al suo capo, "Ho mandato un uomo a controllare tutto". In quel momento, Munir riceverà la telefonata di Yesim che gli darà appuntamento da lei alla sera. La donna si troverà in compagnia di Nezir che le suggerirà di rivelare pure che è in buona salute: "Tanto non ti crederanno", dirà. Yesim non dovrà dire di aver visto con i suoi occhi il suo ex, ma spiegherà di aver capito che sta bene perché c'erano da ritirare alcuni abiti dalla lavanderia e ha riconosciuto il suo profumo.

Nezir sempre più vicino al nascondiglio di Sarp

Perché Nezir cerca Sarp e Piril?

Nelle puntate precedenti, attraverso dei flashback di Piril, è emersa la verità su cosa è successo a Sarp dopo la caduta in mare. L'uomo ha rischiato di annegare ma è stato salvato e preso a bordo di uno yacht su cui viaggiava Piril. Quest'ultima ha rianimato Sarp e lo ha portato a casa con sé. Quella stessa sera, da Piril è arrivato Mert, il suo ex fidanzato e figlio di Nezir, che vedendola con Sarp ha fatto una scenata di gelosia. Convinto che la donna avesse trovato un nuovo fidanzato, Mert ha puntato la sua arma contro Piril, pronto a fare fuoco. A quel punto, Sarp è intervenuto in difesa della donna che gli aveva salvato la vita e ha colpito Mert uccidendolo. Da quel momento, Nezir è sulle tracce della sua ex nuora e di Sarp per vendicare la perdita del suo amato figlio.