Le anticipazioni delle puntate de La forza di una donna in onda dal 29 settembre al 4 ottobre 2025 rivelano che Sirin tornerà a casa dopo la fuga e dovrà affrontare il padre.

Intanto crescerà la sua gelosia nei confronti di Bahar, visto che tutte le attenzioni saranno concentrate su di lei, mentre Sarp non sospetterà di essere stato ingannato dalla stessa Sirin, dopo quel momento di passione che hanno vissuto insieme.

Sirin ritorna a casa: anticipazioni La forza di una donna dal 29 settembre al 4 ottobre

Hatice si recherà a casa di Suat, con lo scopo di parlare con sua figlia Sirin e cercare di spronarla a tornare a casa, nonostante il parere negativo di Enver.

Sirin, dopo qualche tentennamento iniziale, accetterà di tornare sui suoi passi e sarà pronta a rientrare nella sua abitazione, affrontando così anche il padre.

Enver vorrebbe sapere dove sia stata sua figlia, ma Hatice interverrà e, pur di evitare nuove tensioni, proverà a convincerlo a non indagare ulteriormente.

Sirin gelosa, Sarp viene incastrato

Le anticipazioni dei nuovi episodi de La forza di una donna dal 29 settembre al 4 ottobre, inoltre, rivelano che Sirin comincerà a sentirsi messa da parte dai suoi familiari dopo il ritorno a casa di Bahar.

In seguito all'operazione subita, Bahar avrà bisogno ancora di un po' di riposo e deciderà di concedersi delle giornate in compagnia dei suoi figli.

Tutte le attenzioni saranno concentrate su Bahar, soprattutto quelle di Sarp, che si metterà in contatto con Sirin per sapere come sta la sua ex moglie e accertarsi che tutto proceda per il meglio.

Sarp, però, non sa che Sirin sta giocando sporco alle sue spalle: dopo aver passato una notte d'amore insieme, in cambio della donazione di midollo per salvare la vita a Bahar, la donna sarà in possesso di alcune foto compromettenti che potrebbero metterlo seriamente nei guai.

La soap opera La forza di una donna sarà ridotta per lasciare spazio ad Amici 25

In attesa di questi episodi, si segnala che dal 29 settembre la soap turca subirà l'ennesima variazione di programmazione nel daytime pomeridiano di Canale 5, visto che sarà notevolmente ridotta per lasciare spazio alla messa in onda del daytime di Amici 25.

Il talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà a presidiare la fascia oraria che va dalle 16:10 alle 16:40 e, di conseguenza, la serie turca verrà posticipata nello slot orario che va dalle 16:40 alle 17, mentre al sabato pomeriggio proseguiranno le puntate di due ore.