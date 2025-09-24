Ceyda chiederà lavoro a Jale, che sta cercando una babysitter, ma la dottoressa si rifiuterà di assumerla nella puntata de La forza di una donna di lunedì 29 settembre: "Cerco di meglio".

Le anticipazioni rivelano che Jale ferirà profondamente Ceyda con le sue parole, alludendo al suo passato da cantante nei night club. Nel frattempo, Nezir incaricherà Azmi di parlare con Arif per affittare un appartamento nella stessa strada in cui vive Bahar.

Nezir sulle tracce di Sarp manderà i suoi uomini al quartiere

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che, dopo aver festeggiato il ritorno e la guarigione di Bahar, Enver e la sua famiglia torneranno a occuparsi dei problemi economici.

Hatice darà a suo marito gli ultimi soldi prelevati dal conto e gli domanderà come faranno nei giorni a venire senza un'entrata sicura. Enver sarà ottimista e la rassicurerà, ma in realtà non ci sarà una soluzione all'orizzonte. Yusuf, ancora offeso per il trattamento riservato ad Arif (che è stato chiamato opportunista dalla famiglia di Bahar) chiederà a Enver i soldi dell'affitto. Il sarto, infastidito, gli pagherà la quota di Bahar e delle sue amiche senza battere ciglio e gli volterà le spalle. Quando Ceyda andrà ad avvertire Arif del pagamento effettuato, noterà che l'uomo sta parlando con Azmi, lo scagnozzo di Nezir che lei ha già incontrato in ospedale quando Bahar era ricoverata. Ceyda, tuttavia, non conoscerà l'identità dell'uomo, che chiederà ad Arif un appartamento in affitto per un breve periodo, proprio nella stessa strada di Bahar.

Tutto farà parte di un piano di Nezir che chiederà ai suoi uomini di sorvegliare la casa della moglie di Sarp con l'obiettivo di incastrarlo appena andrà a trovare la sua famiglia.

La grande delusione di Ceyda

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 29 settembre, Ceyda chiederà a Jale un lavoro. Vista la difficile situazione economica che tutti stanno affrontando, la donna si offrirà alla dottoressa come babysitter, visto che Jale ne sta cercando una per Bora. La risposta che Ceyda otterrà, però, sarà deludente: Jale, imbarazzata, rifiuterà di assumerla. La dottoressa sarà molto chiara con lei: "Cerco di meglio per mio figlio". La risposta di Jale ferirà profondamente la donna, che tornerà a casa da Yeliz e si sfogherà con lei.

Con le lacrime agli occhi, Ceyda spiegherà che Jale sta cercando una babysitter e lei lo avrebbe fatto molto volentieri: "Non mi ha voluta. Non vuole una come me per suo figlio". Yeliz si commuoverà e proverà a confortare Ceyda, che si butterà giù per il suo passato da cantante nei night club.

La difficile situazione economica di Ceyda e Yeliz

Nelle puntate precedenti, Ceyda e Yeliz si sono trovate in una situazione davvero sconfortante dal punto di vista economico. Enver aveva preso un grosso lavoro da Assane, che però è stato rimpatriato e ha lasciato la produzione di camicie invenduta. Arif è intervenuto e ha aiutato le sue amiche procurando loro un banco al mercato per vendere la merce rimasta in magazzino.

Grazie a Ceyda sono state vendute tutte le camicie, ma adesso né lei né Yeliz sanno come andare avanti. Bahar è ancora convalescente, Hatice ha perso il lavoro ed Enver, dopo l'infarto, deve stare a riposo.