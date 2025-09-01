Doruk dormirà per la prima volta con Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna: il bambino sarà al settimo cielo anche se la situazione non sarà delle migliori.

Le anticipazioni rivelano che Sarp porterà Bahar, Doruk e Nisan in un luogo sicuro, ma la casa deluderà le aspettative di tutti. Per i bambini non ci saranno né giocattoli, né cibo e l'ambiente sarà molto freddo. Bahar non potrà chiamare il medico perché non ci sarà modo di ricaricare il telefono e Nisan avrà la febbre. L'unica nota positiva sarà per Doruk che potrà finalmente addormentarsi tra le braccia del suo papà come sognava.

Bahar rapisce Bahar, Doruk e Nisan in piena notte

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp rapirà Bahar e i suoi figli per scappare in un luogo sicuro. Per Doruk e Nisan non sarà affatto un momento felice, perché ci saranno degli uomini armati che proveranno a fermare Sarp e la tensione si farà sentire anche quando tutti saranno in macchina. Bahar proverà a calmare i bambini e dirà loro che è tutto un gioco organizzato con il loro papà. Doruk metterà in imbarazzo Sarp con molte domande sulla sua vita e sulla sua assenza, ma Bahar gli dirà che ci sarà tempo per parlare di tutto. La preoccupazione principale sarà la febbre di Nisan che non accennerà a scendere. Sarp rassicurerà Bahar, dicendole che appena arriveranno alla casa che ha fatto preparare per loro andrà meglio.

La promessa dell'uomo, però, si rivelerà vana, perché il rifugio procurato da Munir non sarà affatto completo di tutto il necessario come gli era stato ordinato. Sarp prometterà ai figli molti giocattoli, ma la casa sarà vuota e i pochi mobili saranno ancora coperti da lenzuola. Nel frigo non ci sarà nulla da mangiare e l'unico modo per riscaldare l'ambiente sarà il camino. Sarp sarà a dir poco furioso con Munir e gli telefonerà subito per rimproverarlo, ma i problemi resteranno irrisolti.

Un sogno deludente per Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, per la prima volta la famiglia di Bahar e Sarp sarà riunita, ma non sarà affatto come sognavano. Oltre a tollerare il rapimento, infatti, Bahar dovrà fare i conti con una casa deludente e soprattutto con la febbre di Nisan.

La donna chiederà a Sarp di chiamare il medico come aveva promesso, ma lui non potrà farlo perché avrà la batteria del telefono completamente scarica. Non ci sarà la possibilità di ricaricare il dispositivo, perché l'uomo non avrà il caricabatterie. Bahar si troverà in un luogo sperduto, senza alcun contatto con il mondo esterno e non si sentirà affatto al sicuro. Doruk non perderà l'entusiasmo e chiederà a sua madre se dormiranno tutti insieme. Bahar troverà la scusa della febbre di Nisan per dire a suo figlio che non si può. Doruk, però, potrà dormire con Sarp e realizzare uno dei suoi sogni. Per il bambino sarà bellissimo potersi addormentare tra le braccia di suo padre: "Non ho mai dormito con lui", dirà.

Nisan, invece, non sarà affatto contenta perché non potrà restare nel letto con Sarp a causa della febbre.

Il primo incontro di Sarp e Doruk

Nelle puntate in onda in Italia, Enver è stato ricoverato a causa di un infarto. Tutti sono stati molto in pena per lui e Bahar, Arif e i bambini si sono recati subito in ospedale. In questa occasione c'è stato il primo incontro tra Doruk e Sarp. Tutto è avvenuto per caso, mentre il bambino stava aspettando Arif nel parcheggio. Ad un certo punto, Doruk ha alzato la testa e si è ritrovato davanti Sarp. Il bambino ha fissato suo padre per qualche secondo e poi lo ha chiamato: "Papà". Sarp ha sorriso a Doruk, ma non ha immaginato che fosse davvero suo figlio. L'uomo, infatti, non ha mai visto il bambino e quindi non ha saputo riconoscerlo. Appena Arif si è reso conto di quello che stava succedendo, ha preso Doruk e lo ha portato con sé in ospedale.