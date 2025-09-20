Sarp userà Doruk e Nisan per costringere Bahar a restare con lui nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni rivelano che Bahar tenterà la fuga con i bambini dal marito e Arif sarà fuori dallo chalet ad aspettarla. Sarp si accorgerà di tutto e userà ogni mezzo pur di non perderla. Non potrà perdere sua moglie e per questo prenderà con sé Doruk e Nisan e farà scagliare i suoi uomini armati contro Arif. Per Bahar sarà un vero incubo: Sarp le concederà la libertà solo a patto che rinunci ai suoi figli. Ma la donna non potrà mai lasciarli e, per questo, sarà costretta a restare con il marito.

Bahar isolata dal mondo con i bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che tra Sarp e Bahar le cose andranno in un modo del tutto inaspettato. Dopo un primo abbraccio carico d'amore e di emozione, Bahar dovrà fare i conti con i guai di Sarp, che finiranno inevitabilmente per travolgere anche la sua famiglia. Nezir non darà tregua all'assassino di suo figlio e continuerà a dare la caccia a Sarp, che dovrà necessariamente fuggire da lui e mettere al sicuro anche Bahar e i bambini. L'uomo rapirà sua moglie, Nisan e Doruk per portarli in un luogo sicuro, ma quella stessa notte Yeliz perderà la vita al posto di Sarp nell'agguato che Nezir aveva organizzato per lui. Bahar si troverà in uno chalet con suo marito e i suoi figli, lontano da tutti, e saprà della morte della sua amica solo in un secondo momento.

Quando l riceverà la tragica notizia, Bahar si scaglierà contro Sarp: "Vorrei che fossi morto". Bahar ormai vedrà suo marito come un carceriere, perché né lei né i bambini saranno più liberi di vivere e saranno costretti a nascondersi pur non avendo alcuna colpa. La rabbia di Bahar si unirà al dolore per la scomparsa di Yeliz e la donna chiederà ad Arif di andare a prenderla per portarla al cimitero dalla sua amica. Rivedere l'uomo farà riaffiorare in Bahar una forte nostalgia della sua vita nel quartiere e la donna non avrà più intenzione di restare con Sarp. Quando tornerà allo chalet, Bahar parlerà sinceramente a sua figlia del suo progetto di fuggire e lei, inaspettatamente, la appoggerà.

"Stasera scappiamo con Arif", dirà Bahar a Nisan, chiedendo la sua complicità perché Doruk dovrà pensare che sia tutto un gioco.

Sarp pronto a tutto per non perdere Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar metterà in atto il suo piano e parlerà a Doruk di un gioco speciale che faranno insieme a Nisan. Appena tutti andranno a letto, Bahar avviserà Arif che prenderà la macchina e si dirigerà allo chalet per andare a prendere lei e i bambini. Nisan e Doruk si vestiranno in silenzio e raggiungeranno l'uscita della casa, facendo attenzione a non farsi notare da nessuno. I tre riusciranno anche a eludere la sorveglianza delle guardie di Sarp e arriveranno al cancello. Arif li aspetterà in fondo alla strada, ma, poco prima di mettersi in macchina, Bahar sentirà la voce di Sarp che la chiamerà disperatamente.

Doruk correrà subito incontro al padre, pensando che tutto faccia parte del gioco e Sarp ne approfitterà subito. L'uomo prenderà in braccio suo figlio e lo userà per costringere Bahar a restare con lui. "Doruk non va da nessuna parte", dirà Sarp a Bahar, che lo implorerà di lasciarli andare. Nel frattempo, gli uomini di Sarp punteranno le loro armi contro Arif per impedirgli di affrontare il suo rivale e Bahar vivrà un vero incubo. Sarp prenderà in braccio anche Nisan e solo a quel punto dirà a sua moglie che se vuole può seguire Arif, ma senza i suoi figli. La donna, disperata, non potrà lasciare i suoi bambini e sarà costretta a restare allo chalet.

Sarp ha salvato la vita a Bahar grazie a Piril

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp ha appena saputo che solo Sirin potrebbe salvare la vita a Bahar. L'uomo è andato da Piril a chiedere il suo aiuto e la donna lo ha portato a casa di Suat, dalla ragazza. Sirin ha capito di avere in pugno Sarp e ha approfittato della situazione per procurarsi un'altra arma per ricattare tutti. In cambio del midollo, Sirin ha chiesto di stare da sola con Sarp. Lui è stato costretto a cedere e alla fine ha portato Sirin in ospedale per il trapianto a Bahar. La ragazza, da adesso in poi, avrà un nuovo strumento di ricatto: le foto di lei e Sarp in intimità. In questo modo, Sirin può impedire a suo cognato di tornare con Bahar. Persino Suat è rimasto sorpreso dall'astuzia e dalla cattiveria della ragazza e si è complimentato con lei.