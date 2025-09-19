Nelle prossime puntate de La forza di una donna, la determinazione di Bahar sarà messa a dura prova dalla minaccia di Nezir. Dopo il violento assalto, Sarp riuscirà a salvarla insieme ai figli, ma le nasconderà la verità più dolorosa: la morte di Yeliz, vittima del piano fallito.

La serata drammatica di Bahar

Nelle prossime puntate, la tensione sarà altissima per Bahar e i suoi figli. Avvisato all’ultimo momento, Sarp si presenterà a casa della donna per salvarla dall’imminente minaccia di Nezir. Gli uomini del malavitoso staranno per arrivare al quartiere con l’intento di rapire lei insieme a Nisan e Doruk, ma l’intervento di Sarp cambierà tutto.

La serata, già complicata per Bahar, prenderà una piega drammatica. Rientrata dal lavoro con qualche linea di febbre, sarà aiutata da Hatice, ma poche ore dopo sarà la piccola Nisan a sentirsi male. Preoccupata, Bahar cercherà di mettersi in contatto con Arif, sperando che possa accompagnarle dal medico. Tuttavia, l’uomo starà andando di corsa in ospedale perché convinto che il padre Yusuf sia vittima di un infarto. In realtà, si tratterà soltanto di una messa in scena, parte del piano orchestrato da Nezir per portare a termine il suo sequestro.

L’arrivo di Sarp e la fuga disperata

Proprio in quell’istante, alla porta di Bahar comparirà Sarp, deciso a portare in salvo lei e i bambini. Quando il gruppo lascerà il portone, gli uomini di Nezir faranno irruzione nello stabile, costringendoli a nascondersi.

La tensione sarà palpabile: Nisan e Doruk rischieranno di essere scoperti mentre gli aggressori saliranno le scale.

Enver e Arif testimoni del dramma

Nel frattempo, Enver giungerà nel quartiere e si troverà davanti una scena drammatica: la strada sarà transennata dalla polizia e un’ambulanza sarà ferma davanti al portone. L’uomo riuscirà a incontrare Arif, che gli racconterà quanto accaduto.

La morte di Yeliz sconvolge tutti

Sarp riuscirà a fuggire con Bahar e i figli, ma nell’appartamento ci sarà stato un violento scontro che avrà avuto conseguenze irreparabili. Yeliz perderà la vita, diventando la vittima del fallito piano di Nezir.

Sconvolte, Ceyda e Hatice riusciranno a salvarsi e scenderanno in strada.

Lì incontreranno Enver, al quale si aggrapperanno in lacrime, incapaci di accettare l’idea di aver perso l’amica.

La menzogna di Sarp a Bahar

Intanto, Sarp deciderà di mentire a Bahar. La donna, ancora scossa, vorrà mettersi in contatto con chi è rimasto in casa per rassicurarle e sapere come stiano. Ma Sarp glielo impedirà, sostenendo che Nezir possa controllare le comunicazioni. Sarà lui a telefonare a Munir, scoprendo così che una delle vicine di Bahar è morta. Tuttavia, non avrà il coraggio di rivelare la verità: “Stanno tutti bene”, mentirà a Bahar, nascondendole che la vittima è proprio Yeliz.

Bahar rifletterà con angoscia su tutto ciò che ha vissuto in poche ore: la fuga precipitosa, la paura di perdere i figli e la consapevolezza che la minaccia di Nezir non sia affatto finita.