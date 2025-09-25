Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un incontro sconvolgente per la protagonista. Nella puntata che andrà in onda sabato 4 ottobre alle 14:30 su Canale 5, Bahar si troverà faccia a faccia con Sarp e ne resterà profondamente turbata. La donna dovrà riflettere su come affrontare la situazione per tutelare i suoi figli. Ci sarà spazio anche per Doruk, convinto che il ritorno del padre sia solo frutto di un sogno, mentre Sirin metterà in atto un ricatto ai danni di Piril.

Sarp e Bahar si incontrano, Doruk pensa sia un sogno

Bahar si troverà faccia a faccia con suo marito Sarp, che credeva morto da cinque anni.

Per lei sarà un momento sconvolgente, convinta che l’uomo fosse annegato in mare dopo essere caduto da un traghetto. Nisan e Doruk avranno difficoltà a comprendere la verità sul passato del padre, e per Bahar la priorità sarà proteggere i suoi figli. Il piccolo Doruk, intanto, continuerà a pensare che tutto ciò che sta accadendo sia soltanto un sogno.

Bahar scopre dettagli sul passato di Sarp

Nel frattempo, Sarp e Bahar avranno un confronto intenso che porterà alla luce verità difficili da accettare per Bahar. La donna resterà profondamente scossa da alcuni dettagli emersi, che metteranno a dura prova la sua già fragile stabilità emotiva. Parallelamente, Sirin metterà in atto un nuovo piano manipolatorio, prendendo di mira Piril.

La seconda moglie di Sarp verrà ricattata con alcune fotografie scattate da Sirin, che ritraggono l’uomo a petto nudo, insinuando l’esistenza di momenti intimi tra loro. Piril, però, esausta e provata, non cederà al ricatto, mostrando a Sirin di non temere le sue minacce.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Bahar è stata operata

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sarp ha convinto Sirin a sottoporsi all’intervento per salvare la vita di Bahar. Tuttavia, la figlia di Enver ha ricattato il cognato, costringendolo a togliersi la camicia e a farsi fotografare con lei in camera da letto. Dopo il ricatto, Sirin si è recata in ospedale e ha donato il midollo a Bahar.

L’operazione è riuscita: la figlia di Enver è stata dimessa il giorno seguente, mentre la madre di Nisan ha dovuto restare ricoverata per qualche giorno. Nel frattempo, Doruk e sua sorella hanno riabbracciato il padre, promettendo però di non dire nulla alla madre per non turbarla, vista la sua fragile condizione. Arif, invece, ha vissuto un momento speciale, baciando Cesmeli e donandole l’anello. Lei ha accettato la proposta di matrimonio, ma entrambi hanno deciso di non parlarne con i bambini. Intanto, Piril si è recata in ospedale per cercare Sirin, ma non l’ha trovata. Capendo le intenzioni della donna, Ceyda le ha rivelato l’indirizzo di casa di Hatice.