Negli episodi de La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 15 al 21 settembre 2025, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) ricatterà il cognato Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk), costringendolo ad andare a letto con lei. Lo farà chiedendogli in cambio la donazione del midollo alla sorellastra Bahar (Özge Özpirinççi).

Sarp scopre che Bahar, Nisan e Doruk sono vivi

A seguito del ricovero della madre Bahar in ospedale, Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil) avranno un litigio, ma verranno tranquillizzati da Arif (Feyyaz Duman).

Non appena scoprirà che Bahar, Nisan e Doruk non sono morti, Sarp si scaglierà contro Suat per averlo ingannato. Tuttavia, per il momento, Hatice (Bennu Yildirimlar) ed Enver (Şerif Erol) impediranno a Sarp di avvicinarsi ai bambini, sempre per non far scoprire a Bahar che suo marito è vivo.

Successivamente, Arif chiederà a Bahar di sposarlo. Nonostante il momento di felicità, la donna, poco dopo, avrà l'ennesimo malore. Sarp, invece, avrà un lungo confronto con Enver e Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) in cui parleranno proprio di Bahar.

Sirin accetta di donare il midollo osseo alla sorellastra Bahar

Yesim (Evrim Doğan) scoprirà che l'ex marito Nezir Korkmaz (Hakan Karahan) non è in coma e verrà rapita proprio da quest'ultimo.

Sirin accetterà di donare il midollo alla sorellastra Bahar su richiesta di Sarp, ma in cambio lo obbligherà a concedersi a lei e registrerà il loro avvicinamento intimo in modo da poterlo incastrare.

La relazione tra Arif e Bahar si consoliderà all’insaputa di Nisan e Doruk.

Riepilogo sull'alleanza tra Sirin e Suat

Nelle puntate precedenti andate in onda su Canale 5, Sirin ha stretto un'alleanza con Suat. Tutto è cominciato quando Suat ha minacciato la giovane per impedirle di rivelare a tutti che Sarp è sopravvissuto all’incidente avuto nel traghetto. Dopo averla fatta rapire dal suo scagnozzo Munir, Suat ha invitato Sirin nella sua villa e le ha proposto di collaborare con lui, offrendole tanti soldi in cambio di informazioni su Bahar e i suoi figli.

Piuttosto spaventata, Sirin ha messo al corrente Suat dell'imminente incontro tra Sarp e suo padre Enver. Li ha fatti inseguire da uomini armati ed Enver ha avuto un infarto. A seguito del ricovero d'urgenza in ospedale, Enver è stato operato al cuore, dopodiché è stato trasferito in terapia intensiva. Appena si è svegliato, Enver ha chiesto di vedere Sarp, il quale, intanto, ha messo la seconda moglie Piril (Ahu Yağtu) davanti a una scelta: deve stare dalla sua parte o quella del padre.