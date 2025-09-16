Nelle puntate della soap turca La forza di una donna in programma su Canale 5 dal 22 al 27 settembre 2025, Piril Nalbantoğlu (Ahu Yağtu), la seconda moglie di Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk), sconvolgerà Enver (Şerif Erol) e Hatice (Bennu Yıldırımlar) rivelandogli che la loro figlia Sirin Sarikadi (Seray Kaya) è andata a letto con suo marito Sarp e con suo padre Suat (Gazanfer Ündüz).

Sarp teme che Piril e i loro figli siano stati rapiti

Dopo aver costretto Sarp a concedersi a lei in cambio della salvezza di Bahar, Sirin si recherà in ospedale per donare il suo midollo osseo alla sorellastra.

Appena sua madre Hatice le chiederà chi le ha regalato dei vestiti così costosi e i soldi che ha trovato suo padre Enver nella sua borsa, Sirin le farà credere di essere mantenuta dal suo nuovo fidanzato.

Nel contempo, Doruk si convincerà di aver visto suo padre Sarp soltanto in un sogno.

Mentre Ceyda impedirà a Sarp di far visita a Bahar in ospedale, gli uomini di Nezir si avvicineranno alla casa sul lago in cui Piril vive con il marito. Appena tornerà dalla sua seconda moglie, Sarp temerà che sia stata rapita insieme ai loro gemelli perché non li troverà in casa e le guardie sono state uccise. In realtà, Piril andrà da Enver e Hatice e gli rivelerà che la loro figlia Sirin ha intrapreso una relazione segreta sia con suo padre Suat che con Sarp.

Dopo essere rimasto di nuovo deluso dal comportamento della figlia, Enver avrà l'ennesimo malore.

Azmi si trasferisce vicino alla casa di Bahar per tenerla sotto controllo

A seguito dell'intervento, Bahar si preparerà a tornare a casa. Intanto, Arif non vorrà che Enver riveli a Bahar che suo marito Sarp è sopravvissuto all'incidente avuto sul traghetto. Inoltre, il barista farà sapere a suo padre Yusuf di aver chiesto a Bahar di sposarlo, regalandole l'anello che apparteneva alla sua defunta madre.

In seguito, Azmi, uno scagnozzo di Nezir, prenderà in affitto un appartamento situato nello stesso quartiere in cui vive Bahar con i suoi figli, per tenerla sotto controllo.

Riepilogo sulla scomparsa di Sirin

Proprio quando Bahar è finita in ospedale a causa del peggioramento della sua malattia, la sua sorellastra Sirin è scomparsa. La ragazza ha staccato il telefono e si è nascosta nella villa di Suat, diventando sua complice a tutti gli effetti. Sirin è fuggita via di casa, appena suo padre Enver le ha chiesto delle spiegazioni, per aver trovato una busta piena di soldi nella sua borsa. Nel contempo, la dottoressa Jale ha comunicato ad Hatice e Enver che Bahar necessitava di un trapianto urgente di midollo osseo per sopravvivere, ma purtroppo l'unica persona compatibile, cioè Sirin, ha continuato ad essere irreperibile.