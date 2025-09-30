Nelle puntate de La forza di una donna, in onda dal 6 all’11 ottobre 2025, Arif (Feyyaz Duman) verrà rapito e torturato dagli uomini di Nezir (Hakan Karahan). Quando Bahar (Özge Özpirinççi) scoprirà l’accaduto, penserà che dietro ci sia lo zampino di suo marito Sarp (Caner Cindoruk).

Sarp confessa a Piril di essere ricattato da Sirin

Bahar resterà delusa da Enver, Ceyda e Yeliz per averle nascosto che suo marito Sarp è vivo, al punto da decidere di non volerli più vedere.

Sarp chiederà aiuto a Munir per proteggere Bahar e i bambini dagli uomini di Nezir e rivelerà a Piril che Sirin lo sta ricattando con alcune foto compromettenti.

Nel contempo, Jale assumerà Ceyda come babysitter del figlio Bora.

Arif, invece, litigherà con suo padre Yusuf per aver venduto l’anello che apparteneva a sua madre e che aveva regalato a Bahar. Arif e Ceyda sospetteranno che Bahar sia sorvegliata da alcuni uomini. Un giorno, Arif sparirà nel nulla, proprio quando tenterà di mettere in guardia Bahar. Enver si recherà al locale di Arif e avrà il timore che gli sia successo qualcosa di brutto, visto che troverà soltanto gli effetti personali del barista e una macchia di sangue sul bancone. A quel punto, Ceyda sospetterà che Arif sia stato rapito. Per liberarlo, Ceyda aiuterà Peyami a organizzare un gruppo di uomini armati.

Arif viene abbandonato nel bosco, Bahar si sente in colpa

Dopo essere stato picchiato dagli scagnozzi di Nezir, Arif verrà abbandonato in un bosco, ma fortunatamente riuscirà a tornare a casa grazie a un camionista. Bahar avrà i sensi di colpa e sospetterà che ci sia il coinvolgimento di Sarp nell’aggressione ad Arif. Appena scoprirà che Arif è stato picchiato, molto turbato, Doruk chiederà a Bora di restituirgli il pupazzo che gli aveva regalato.

Sarp si presenterà a casa di Hatice ed Enver per far cancellare le sue foto dal cellulare di Sirin.

Riepilogo: Arif ha chiesto a Bahar di sposarlo

Dopo essere finita in ospedale a causa della malattia al sangue, Bahar ha potuto contare, come sempre, sul sostegno di Arif.

Quest’ultimo ha sorpreso Bahar chiedendole di diventare sua moglie, ma la loro gioia è durata poco: la donna è stata colpita da un nuovo malore. Non appena è venuto a conoscenza delle critiche condizioni di salute di Bahar, Sarp ha convinto Sirin a donare il midollo osseo alla sorellastra. A seguito dell’operazione, Bahar è tornata a casa ed è scoppiata a piangere: suo marito Sarp, che credeva morto, ha bussato alla sua porta. Arif è rimasto sconvolto nel vedere Sarp e Bahar riuniti.