Le prossime puntate di La forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 2 al 5 settembre alle 15:45, promettono grandi emozioni e colpi di scena. Arif, incoraggiato da Ceyda, trova finalmente il coraggio di dichiarare il suo amore a Bahar durante una colazione con vista mare, mentre Suat cerca di ottenere informazioni su Bahar da Sirin, promettendole del denaro. Nel frattempo Enver, informato da Hatice e Sirin, affronta Sarp ponendolo di fronte ai suoi errori passati. Tuttavia il confronto tra i due uomini prende una piega inaspettata quando arrivano gli uomini di Suat e Enver ha un malore, venendo portato d'urgenza in ospedale da Sarp.

Infine Piril si trova a dover prendere una decisione cruciale per il suo futuro.

Arif apre il suo cuore a Bahar

Il momento tanto atteso arriva quando Arif, spronato da Ceyda, invita Bahar a colazione in un luogo incantevole con vista sul mare. Qui Arif si apre completamente e confessa i suoi sentimenti per lei, sperando in una risposta positiva. Intanto Suat incontra Sirin e le promette del denaro in cambio di informazioni su Bahar e i suoi figli, notizia che suscita l'interesse di Piril. Sirin, nonostante i dubbi, rivela l'esistenza di Arif nella vita di Bahar alimentando ulteriori tensioni.

Confronti e scelte difficili

Enver, con il cuore pesante, affronta Sarp dopo essere stato avvisato da Hatice e Sirin della doppia vita dell'uomo.

L'incontro è carico di emozioni, con Enver che rinfaccia a Sarp tutte le sue malefatte, minacciandolo di stare lontano da Bahar e dai bambini. La situazione si complica ulteriormente quando gli uomini di Suat irrompono sul luogo dell'appuntamento, costringendo Sarp a portare Enver, colto da un malore, in ospedale. L'intervento riesce, ma Enver resta in terapia intensiva, con la famiglia e gli amici in ansia per lui. Intanto Piril si trova di fronte a un ultimatum da parte del marito: scegliere tra lui e suo padre.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nella puntata precedente di La forza di una donna, Enver ha rivelato a Ceyda e Yeliz il segreto che tanto lo tormentava: Sarp è ancora vivo.

Le due donne, scioccate, hanno avuto difficoltà a credere a tale rivelazione, mentre Yeliz è precipitata nel panico. Contestualmente, Bahar, preoccupata per l'assenza di Enver, ha cercato aiuto da Arif, ignara di quanto stesse accadendo dietro le quinte.

Ascolti recenti de La forza di una donna: un pomeriggio vincente

Nelle ultime settimane La forza di una donna continua a mantenere un ruolo da protagonista nel pomeriggio di Canale 5. Lunedì 1 settembre infatti ha ottenuto ascolti decisamente positivi, raccogliendo 1,693 milioni di spettatori con uno share del 22,8%. In una stagione estiva che ha confermato il suo successo, la soap ha viaggiato su una media di circa 1,7 milioni di spettatori al giorno, con punte fino al 22% di share.