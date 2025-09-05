Le nuove puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5 da lunedì 8 a sabato 13 settembre alle 15:30, promettono un turbinio di emozioni e colpi di scena. Nell’episodio di apertura della settimana, Enver, appena operato, chiede a Hatice di aiutarlo a sostenere Bahar, Ceyda e Yeliz nel completare un ordine urgente di camicie. Tuttavia, il lavoro viene portato avanti all’insaputa della proprietaria del laboratorio, Sema. Intanto Sarp si aggira intorno all’ospedale e il piccolo Doruk è convinto di averlo visto, alimentando la speranza che il padre sia tornato.

Ma il pericolo incombe: Münir tenta di eliminare Enver, mentre Jülide viene trovata morta nella sua piscina.

Enver in pericolo, Bahar deve affrontare la dura realtà

Dopo aver scampato per un soffio un tentativo di omicidio, Enver si trova ancora più in pericolo. All'ospedale è Arif l'unico a cui Enver si confida, rivelando che qualcuno ha tentato di ucciderlo nella terapia intensiva. Arif, sotto consiglio di Enver, decide di allontanare Bahar e i bambini per metterli al sicuro. Intanto, il piccolo Doruk continua a sostenere di aver visto suo padre Sarp nell'ospedale, seminando confusione e speranza tra i familiari. Bahar, però, è costretta a prendere una decisione sofferta: rivelare ai suoi figli che Sarp è morto e non tornerà mai più, nonostante Doruk sia fermamente convinto del contrario.

Ceyda e Yeliz affrontano difficoltà economiche, Bahar peggiora

Le difficoltà economiche di Ceyda e Yeliz si fanno sempre più pressanti. La notizia che Abbas è stato espulso dal paese e non potrà saldare l'ordine delle camicie getta le due donne nel panico. Tuttavia Ceyda trova una soluzione: vendere le camicie al mercato. Con l'aiuto di Arif, che si adopera per trovare loro uno spazio, riescono a portare avanti il piano senza informare Bahar, già troppo provata dalla situazione. Nel frattempo, Bahar continua a lottare con la sua salute in peggioramento: mentre Ceyda e Yeliz si occupano della vendita, Bahar si sente male e non riesce a tornare a prendere i suoi figli a scuola, lasciando la maestra di Doruk senza alcuna risposta.

Nella puntata precedente di La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna andata in onda venerdì 5 settembre, Piril si è trovata a scegliere tra il marito e il padre, un dilemma che la mette in grande difficoltà. L'intervento di Enver ha avuto successo, ma l'uomo è stato comunque trasferito nel reparto di terapia intensiva per precauzione. Intanto, Sirin ha ricevuto una visita inaspettata da un uomo di Suat, che le ha consegnato del denaro, mettendola in crisi su come gestirlo. La giovane è in preda all'ansia, non sapendo dove nascondere i soldi senza destare sospetti.