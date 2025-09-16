Bahar sarà molto dura con Sarp nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Vorrei che fossi deceduto", gli urlerà. "Hai rovinato le nostre vite".

Le anticipazioni rivelano che Bahar non perdonerà a Sarp di essere tornato, perché questo ha avuto effetti negativi. Ci sono stati il rapimento dei bambini, il sequestro di Arif e, soprattutto, la morte di Yeliz in un agguato destinato a Sarp. Bahar non reggerà il dolore della perdita della sua migliore amica e sfogherà la sua rabbia contro suo marito.

Il ritorno di Sarp stravolgerà le vite di tutti

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il ritorno di Sarp farà nascere sentimenti contrastanti. Pur non avendo colpa negli eventi drammatici che travolgeranno la vita dei protagonisti, Sarp sarà, di fatto, quell'elemento senza il quale la loro esistenza sarebbe continuata serenamente. Bahar inizierà ad intuire che Sarp avrebbe portato solo guai quando Nisan e Doruk saranno rapiti dagli uomini di Suat. Questa brutta pagina si concluderà nel migliore dei modi, perché i bambini torneranno a casa sani e salvi, ma il terrore di perderli porterà Bahar a chiudere i ponti con il passato e con Sarp. I buoni propositi della protagonista non terranno conto dei piani di suo marito che, una notte, andrà a rapire lei e i bambini per portarli in un luogo sicuro.

Bahar inizierà una convivenza forzata con Sarp in un posto sconosciuto, senza poter sentire i suoi cari. Pur non dimenticando l'amore che c'è stato tra loro in passato, Bahar non potrà ricominciare con suo marito come se nulla fosse accaduto, anche perché lui avrà una nuova moglie e due gemelli. I veri problemi inizieranno quando Bahar riconoscerà la vice di Munir, il braccio destro di Sarp, e capirà che è stato lui a rapire i suoi figli. La donna si scaglierà contro suo marito, accusandolo di aver rovinato la sua vita con il suo ritorno. La situazione sembrerà migliorare con un chiarimento, ma il colpo che distruggerà Bahar arriverà poco dopo. La donna e i bambini, infatti, riusciranno finalmente ad usare il telefono e Bahar riceverà una notizia devastante: la sera del rapimento, Yesim è stata uccisa nell'agguato degli uomini di Nezir.

Bahar distrutta dal dolore e lontana dai suoi cari

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar scoprirà di aver perso Yeliz e sarà distrutta dal dolore. Sapere che la sua migliore amica è morta durante l'agguato a Sarp porterà Bahar a ritenere suo marito il responsabile di tutto. La donna si chiuderà nella sua camera per piangere senza farsi sentire dai bambini e vivere da sola questo momento di profondo dolore. Sarp, dispiaciuto, andrà a bussare alla sua porta e non sarà accolto nel migliore dei modi. "Perché non sei morto? Perché sei tornato?", chiederà Bahar con rabbia a suo marito: "Avrei preferito che fossi morto", dirà ancora. La donna ricorderà a Sarp che tutto è successo a causa sua: il rapimento dei bambini, Il sequestro di Arif e la morte di Yeliz.

L'uomo proverà ad avvicinarsi a sua moglie per farla calmare, ma lei lo respingerà e urlerà le sue ragioni anche di fronte a Piril. "Hai rovinato le nostre vite", dirà a Sarp che non riuscirà in alcun modo a difendersi.

La grande lotta di Bahar contro la malattia

Nelle puntate in onda in Italia, Bahar non sa ancora che Sarp è vivo. La donna ha lottato contro la sua malattia e una speranza ha illuminato la vita di tutti proprio quando tutto sembrava perduto. Dopo essere andata via di casa, infatti, Sirin è tornata in ospedale per donare il suo midollo a Bahar. Dopo l'intervento, la donna è tornata a casa e ha festeggiato la guarigione con i suoi cari. Bahar ha promesso che da quel momento in poi niente avrebbe scalfito la sua serenità e avrebbe trovato ogni giorno il tempo di sorridere e ballare con i suoi bambini. Il grande incubo dell'anemia è finito per Bahar, ma la donna ignora che tra poco la sua vita sarà completamente stravolta dal ritorno di suo marito.