Nelle puntate della seconda stagione de La forza di una donna, Bahar (Özge Özpirinçci) scoprirà finalmente la verità sul marito Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk): è vivo. Sarà lui a bussare alla sua porta per metterla in guardia da un imminente pericolo.

Bahar sconfigge l’anemia aplastica, Sarp apprende di essere in pericolo

Bahar guarirà dall’anemia aplastica grazie al midollo donato dalla sorellastra Şirin Sarikadi (Seray Kaya), la quale accetterà di salvarle la vita dopo aver costretto il cognato Sarp a lasciarsi andare alla passione con lei. A proposito di quest’ultimo, ben presto verrà a conoscenza di essere ricercato da Nezir Korkmaz (Hakan Karahan), il padre del defunto Mert (Eray Cezayirlioğlu), l’ex fidanzato della sua seconda moglie Piril Nalbantoğlu (Ahu Yağtu), morto per mano sua il giorno in cui ha avuto l’incidente nel traghetto.

Sarp apprenderà che la situazione è abbastanza seria: lo scagnozzo Münir Denizer (Caner Candarlı) gli dirà che Azmi (Kuzey Yücehan), il capo degli uomini di Nezir, ha affittato un appartamento nel quartiere dove vivono Bahar e i piccoli Nisan (Kübra Süzgün) e Doruk (Ali Semi Sefil). A quel punto, pur sapendo di rischiare la vita, Sarp deciderà di avvisare Bahar.

Arif sorprende Bahar e Sarp insieme

Dopo aver corrotto uno scagnozzo di Azmi, Sarp si presenterà a casa di Bahar in piena notte, lasciandola sconvolta. Marito e moglie si scambieranno un forte abbraccio, sotto lo sguardo di Arif (Feyyaz Duman). La gioia di Bahar, però, avrà breve durata, visto che Sarp le farà un avvertimento, dicendole che degli uomini potrebbero fare del male a lei e ai bambini.

Sarp si vedrà costretto a separarsi dalla sua precedente famiglia per sfuggire alle grinfie del nemico Nezir. Prima di andarsene via, non rivelerà a Bahar di avere una nuova vita al fianco di Piril, da cui ha avuto due gemelli.

Doruk ha riconosciuto suo padre Sarp

Nell’ultima puntata della prima stagione, Sarp si è recato in ospedale da Enver, per restituirgli il telefono e chiarire alcune questioni, proprio nello stesso momento in cui sono arrivati Arif e Doruk. Non appena si è trovato faccia a faccia con suo padre nel parcheggio, il bambino l’ha riconosciuto subito, pur non avendolo mai incontrato di persona. Nel contempo, durante l’assenza del marito Suat, Piril ha ritrovato la suocera Julide (Şebnem Köstem) senza vita nella piscina della sua villa: probabilmente la donna è annegata dopo essersi ubriacata.