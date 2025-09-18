Le anticipazioni turche de La forza di una donna annunciano un incontro che provocherà grande turbamento.

Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Ceyda si imbatterà nel padre di suo figlio Arda, Emre, e verrà colta da un attacco di panico che la farà fuggire.

Nel frattempo, Bahar, presente con lei, vorrà avere spiegazioni e scoprirà l’identità dell’uomo. Una volta rivelata la verità, Ceyda chiederà a Bahar di indagare per sapere se il suo ex è sposato.

Ceyda rivede il padre di Arda e ha una crisi di panico

Bahar guarirà dalla sua malattia e, dopo il trapianto di midollo, cercherà un lavoro.

Durante la ricerca di una nuova occupazione, la madre di Nisan e Doruk si imbatterà in Emre, senza sapere che è l’ex compagno di Ceyda.

Quest'ultima e Bahar usciranno una mattina e noteranno un cartello in una caffetteria che segnala la ricerca di una cassiera. Bahar si proporrà per il posto e conoscerà il proprietario del locale, Emre.

Ceyda, vedendo l’uomo, avrà un attacco di panico e fuggirà via, lasciando Bahar da sola senza darle alcuna spiegazione.

Bahar pretende spiegazioni da Ceyda

Nel frattempo, Bahar verrà assunta da Emre e, successivamente, pretenderà spiegazioni da Ceyda riguardo a quanto accaduto. Quest’ultima confesserà alla sua amica che Emre è il padre di suo figlio Arda, al quale non aveva mai rivelato la gravidanza.

Emergeranno anche dei dettagli sul nuovo datore di lavoro di Bahar, che proviene da una famiglia benestante. Proprio la differenza di classe sociale aveva rappresentato un ostacolo alla relazione tra lui e Ceyda anni prima.

Intanto, Ceyda chiederà a Bahar di indagare su Emre per sapere qualcosa in più su di lui e se sia sposato. La risposta arriverà subito, poiché Bahar rivelerà di aver visto la fede al dito dell’uomo.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sarp è andato al cimitero

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sarp si è recato al cimitero iniziando a scavare sulle tombe di Bahar, Nisan e Doruk. L’uomo è rimasto sconvolto nel non trovare i corpi della sua prima famiglia.

Tuttavia, ha fatto una scoperta scioccante: ha trovato il corpo di sua madre, che credeva fosse andata via volontariamente da casa.

Nel frattempo, Bahar si è sentita male ed è stata ricoverata in ospedale in attesa del trapianto di midollo osseo. Purtroppo, Sirin è andata a vivere da Suat dopo un litigio con Ender, facendo perdere le sue tracce e impedendo così l’intervento chirurgico per salvare sua sorella.

Spazio anche alle vicende di Arif, che ha baciato Bahar, consolidando il suo amore per lei. Intanto, Ceyda e Yeliz hanno scoperto che Sarp è vivo, ma hanno deciso di mantenere il segreto, senza rivelare nulla alla loro amica.