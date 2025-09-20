Le anticipazioni delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, rivelano che Hatice si ritroverà coinvolta in un incidente stradale con conseguenze inattese per la sua salute.

Dopo essere stata operata d'urgenza, sembrerà riprendersi e dare segnali di miglioramento, ma non sarà davvero così.

Hatice morirà in seguito a un arresto cardiaco che non le lascerà scampo, lasciando Enver in un vortice di disperazione.

Hatice coinvolta in un drammatico incidente: anticipazioni turche La forza di una donna

Il dramma comincerà nel momento in cui Bahar si sentirà male e sarà necessaria la corsa in ospedale per un controllo medico.

Sarp, Arif e Hatice si metteranno in viaggio con la donna per supportarla e stare al suo fianco, ma, durante il tragitto, resteranno coinvolti in un incidente.

Hatice avrà la peggio, dato che resterà gravemente ferita, al punto che per lei sarà necessaria un'operazione d'urgenza.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto e, dopo un lungo intervento, la donna mostrerà segnali di ripresa.

Hatice muore per un arresto cardiaco fatale, Enver disperato

Dopo l'operazione, la donna si risveglierà e avrà modo di rivedere Enver, pronto a stare al suo fianco per supportarla a tornare a casa al più presto.

Proprio durante l'incontro tra i due, la donna si sentirà male e verrà colta da un arresto cardiaco che si rivelerà fatale.

Malgrado i tentativi di rianimarla, per Hatice non ci sarà nulla da fare. I medici non potranno fare altro che constatarne il decesso e la sua morte lascerà Enver in un vortice di disperazione.

Grande dolore anche per Bahar, che dovrà dire addio alla donna che l'ha cresciuta.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna nel daytime di Canale 5

In attesa di questi episodi in onda nel corso della stagione 2025/2026 su Canale 5, l'appuntamento con La forza di una donna subirà delle variazioni di palinsesto dal 29 settembre.

La soap sarà trasmessa in versione ridotta con episodi di breve durata, che andranno in onda dalle 16:40 alle 17, subito dopo il daytime di Amici 25.

I fan dovranno fare i conti con una riduzione della durata nel pomeriggio feriale, malgrado gli ottimi ascolti registrati nel corso di queste settimane, con una media di spettatori che ha raggiunto la soglia dei 2,2 milioni al giorno e uno share che ha sfiorato anche il muro del 26%, con picchi del 30%.

Al sabato pomeriggio, invece, resta confermato l'appuntamento della durata di due ore, mentre di domenica, dopo il ritorno di Amici, la puntata speciale sarà cancellata per lasciare spazio al talent show di Maria De Filippi, che tornerà a occupare la fascia oraria che va dalle 14 alle 16:30.