Nelle prossime puntate di La forza di una donna, Sarp inizierà a dubitare della versione ufficiale sulla morte di Bahar e dei figli. I suoi sospetti aumenteranno quando vedrà Doruk e riconoscerà in lui il bambino che in ospedale lo aveva chiamato “papà”. La scoperta lo spingerà a indagare con maggiore determinazione, convinto che qualcuno gli abbia nascosto la verità e che la sua famiglia possa essere ancora viva.

Il confronto tra Sarp ed Enver

Finalmente, dopo tanto tempo, Sarp avrà un confronto con Enver, in cui avrà modo di raccontargli cosa è successo nei suoi ultimi anni di vita e, soprattutto, spiegargli che il suo allontanamento da Bahar e i bambini non è stato qualcosa di volontario.

Sarp racconterà la sua incredibile sopravvivenza. Dopo l’incidente in mare, è riuscito a salvarsi solo grazie a Piril, che lo ha curato e nascosto.

La bugia di Sirin che cambia tutto

L’uomo confesserà anche di non aver mai voluto abbandonare Bahar e i bambini: aveva affidato a Munir il compito di portare al Bahar un plico di denaro per aiutarla mentre lui era ferito e in fuga. Ma quel giorno, alla porta, c'era Sirin ad aprire e la bugia che si è inventata ha cambiato per sempre la vita di Sarp: ha raccontato a Munir che Bahar, Nisan e Doruk erano morti.

I dubbi di Sarp sulla versione ufficiale

Nelle prossime puntate, Sarp lascerà la casa di Enver, dopo il loro incontro, ma non troverà pace. I suoi pensieri si affolleranno di dubbi continui: piccoli dettagli e parole sfuggite lo spingeranno a sospettare che la versione ufficiale sulla morte di Bahar, Nisan e Doruk non sia quella reale.

Sirin continuerà a sostenergli che tutto è accaduto in un incendio, ma Sarp inizierà a diffidare: Enver parlerà di un “incidente” e, con esitazione, eviterà di affrontare direttamente l’argomento.

La ricerca della verità

Spinto dalla sete di verità, Sarp deciderà di tornare da Enver. La visita sarà improvvisa e, sulle prime, Enver cercherà di sbarrargli la porta. Tuttavia, Sarp non si arrenderà e pretenderà con forza di ascoltare la sua versione di ciò che accadde dopo il naufragio. Quando si presenterà di nuovo, però, sarà Yeliz ad aprirgli. La donna, pronta a proteggere la sua amica, gli dirà che Enver e Hatice sono partiti per un po’, ma le sue parole non riusciranno a convincerlo del tutto.

La scoperta sconvolgente di Sarp

Sarp, deciso a vederci chiaro, si sposterà sul retro della casa e, nascosto tra i rami, farà una scoperta che lo lascerà senza fiato: vedrà Doruk giocare spensierato. Subito lo riconoscerà come il bambino incontrato in ospedale, lo stesso che lo chiamò “papà”. La domanda diventerà inevitabile: sarà davvero suo figlio?