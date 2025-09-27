Sarp sceglierà a sorte di sacrificare Doruk nelle prossime puntate de La forza di una donna: Nezir gli darà tre foto capovolte e lui prenderà quella del figlio maggiore.

Le anticipazioni rivelano che Sarp sarà disperato e che implorerà Nezir di prendere lui al posto del suo bambino. In realtà, l'uomo non farà del male a Doruk, ma lo benderà in giardino in modo che Sarp veda la scena e pensi che stia togliendo la vita al figlio.

Nezir avrà tutti in pugno alla sua villa

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Nezir rapirà Bahar, Doruk e Nisan e che poco dopo prenderà con sé anche Piril e i gemelli.

L'unico scopo dell'uomo sarà vendicarsi di Sarp, quindi le sue famiglie gli serviranno solo da esca per attirarlo alla villa.

Bahar e i figli, infatti, saranno trattati come ospiti della villa e mangeranno al tavolo di Nezir che si affezionerà molto a Doruk. Piril e i gemelli, invece, resteranno in un'altra ala del palazzo ma saranno ugualmente trattati come ospiti. Quando Sarp arriverà alla villa con Munir affronterà subito Nezir e Bahar osserverà la scena dalla finestra. Il padre di Mert sfogherà tutta la sua sofferenza per la perdita dell'amato figlio e finirà con il puntare la sua arma in fronte a Sarp.

Nezir starà per premere il grilletto ma si fermerà, dicendo al suo ostaggio che dovrà soffrire come si deve prima di spegnersi.

Munir e Sarp saranno rinchiusi in un magazzino e poco dopo a fare loro compagnia arriverà anche Suat. Nezir inizierà a mettere in atto la sua vendetta cospargendo il viso di Munir e Sarp di miele per poi liberare delle api. Il braccio destro di Suat avrà una brutta reazione allergica, ma se la caverà.

Nei giorni seguenti, Nezir proseguirà con la sua tortura che questa volta sarà psicologica e molto crudele. L'uomo entrerà nella stanza con tre foto capovolte e chiederà a Sarp di scegliere la sua prossima vittima.

Il gioco crudele di Nezir per Sarp

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sarp si troverà di fronte a tre foto capovolte e dovrà consegnarne una nelle mani di Nezir. L'uomo sarà costretto a sceglierne una a caso e uscirà l'immagine di Doruk.

Nezir scoprirà le altre due foto che ritraevano i gemelli e Sarp lo implorerà: "Uccidi me ma non fare del male ai miei figli". Le preghiere di Sarp, però, sembreranno non toccare Nezir che gli metterà nella mano la foto di Doruk e andrà via. "Conserva la foto", gli dirà prima di voltargli le spalle. Sarp si ribellerà ma i suoi aguzzini lo colpiranno per rimetterlo al suo posto.

Nezir mostrerà allora al bambino il roseto che ha intenzione di far fiorire e poi lo benderà, proprio davanti allo sguardo di Sarp. Quest'ultimo sarà a dir poco disperato perché attraverso il telefono di Azmi vedrà Nezir con le cesoie dietro al bambino bendato.

Nezir, in realtà, non torcerà neanche un capello a Doruk.

Al contrario, chiederà al bambino di esprimere un desiderio e con lui pianterà le prime rose del suo nuovo giardino. Sarp, però, non avrà idea di quello che sta succedendo e sarà convinto che Nezir abbia tolto la vita al suo bambino per vendicarsi di lui.

Il primo abbraccio tra Sarp e i suoi bambini

Nelle puntate in onda in Italia, Sarp e Doruk si sono abbracciati per la prima volta solo pochi giorni fa. Il bambino, infatti, era ancora nel grembo di sua madre quando Sarp è scomparso e tutti lo hanno creduto morto.

Doruk è cresciuto con il ricordo di suo padre grazie ai tanti racconti di Bahar che ogni giorno ha fatto in modo che Sarp fosse presente nelle vite dei bambini. Nisan e Doruk hanno imparato ad amare il loro papà pur non avendolo mai vissuto e quando lo hanno visto in ospedale hanno pensato ad un sogno. Sarp si è presentato da loro all'improvviso e li ha abbracciati con grande emozione. Doruk aveva visto suo padre solo in foto, ma lo ha riconosciuto immediatamente.