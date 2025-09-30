Negli episodi della seconda stagione de La forza di una donna, Sarp Çeşmeli (Caner Cindoruk) tenterà di baciare la prima moglie Bahar (Özge Özpirinçci), durante un loro acceso litigio.

Sarp impedisce a Bahar di fuggire

Ben presto, gli uomini di Nezir faranno irruzione nell'appartamento di Bahar per far uscire Sarp allo scoperto. Per fortuna, quest'ultimo farà in tempo a portare Bahar, Nisan e Doruk in un rifugio sicuro. Poco dopo, Sarp apprenderà da Munir che Yeliz, un'amica di Bahar, è morta per mano di uno scagnozzo di Nezir durante la colluttazione.

Sarp farà il possibile, per non far sapere alla prima moglie del decesso della sua amica.

Non appena scoprirà dell'omicidio di Yeliz, Bahar chiederà aiuto ad Arif per fuggire dal rifugio di Sarp con i figli. Dopo aver impedito a Bahar di scappare, Sarp non le nasconderà la sua gelosia nei confronti di Arif. Inoltre, Sarp rivelerà alla moglie il motivo per cui è scomparso per tutti questi anni.

Bahar ricorda a Sarp di essere sposato con Piril

Per iniziare, Bahar apprenderà che fu Sirin a causare l'incidente nel traghetto a Sarp, dopo averlo accusato di averla molestata. Dopo averle assicurato di non averla tradita con la sua sorellastra, Sarp dirà a Bahar anche di aver messo fine all'esistenza di Mert, l'ex fidanzato di Piril.

Bahar andrà su tutte le furie, appena Sarp le dirà di essere sopravvissuto grazie a Suat, e di non averla messa al corrente di ciò che gli era accaduto per proteggerla dalle grinfie di Nezir. Bahar non reagirà bene, nemmeno quando Sarp le rivelerà che Sirin gli fece credere che lei e i loro figli erano morti a causa di un incendio.

Appena Bahar lo schiaffeggerà, Sarp tenterà di baciarla sulle labbra. Bahar lo respingerà e gli ricorderà di essere ormai sposato con Piril. Anche in tale circostanza, Sarp si giustificherà, rivelando di essersi lasciato andare alla passione con Piril solo perché credeva Bahar morta.

Sarp è stato furioso con Piril per avergli nascosto che Bahar e i suoi figli sono vivi

Dopo aver avuto la conferma che Bahar e i loro figli Nisan e Doruk sono vivi, Sarp ha condiviso la notizia con Piril. Quest'ultima ha fatto capire al marito di non essere sorpresa, così l'uomo si è scagliato contro di lei per avergli nascosto la verità . Dopo aver perso i sensi, Piril ha deciso di aiutare Sarp, non appena le ha rivelato che Bahar è molto malata. Grazie a Piril, Sarp ha contattato Sirin a casa di Suat e le ha supplicato di donare il suo midollo osseo a Bahar. Sirin ha accettato di salvare la sorellastra, ma ha costretto Sarp a togliersi i vestiti e a rimanere da solo con lei e ha scattato delle foto.