Nelle nuove puntate della seconda stagione di La forza di una donna, la trama si farà sempre più drammatica. Dopo aver seguito una scia di dubbi e indizi, Sarp deciderà di andare al cimitero per verificare la verità sulla presunta morte di Bahar, Nisan e Doruk. Con una pala, aprirà la tomba dove dovrebbero trovarsi i corpi, ma al suo interno non troverà la donna amata e i figli: ad attenderlo sarà il corpo della madre Julide, creduta scomparsa. Una scoperta destinata a sconvolgerlo e a segnare un punto di svolta nella storia.

I sospetti di Sarp dopo l'incontro con Enver

Dopo aver lasciato la casa di Enver, Sarp si immergerà nei suoi pensieri. Le immagini e le parole di quell'incontro continueranno a tormentarlo. Ha notato dettagli strani, elementi che lo spingeranno a diffidare sempre di più. La domanda che lo ossessionerà sarà sempre la stessa: come sono morti davvero Bahar, Nisan e Doruk? Sirin gli ha sempre fatto credere che fossero rimasti vittime di un incendio, ma gli atteggiamenti di Enver lo porteranno a sospettare il contrario.

L'uomo, infatti, commetterà alcuni passi falsi. Eviterà di parlare apertamente di quell'episodio e, in un momento di distrazione, si riferirà a esso come a un “incidente”. Un dettaglio che non sfuggirà a Sarp, già deciso a non arrendersi.

L'ultimo confronto con Enver lo spingerà a mettere in dubbio la versione ufficiale e a convincersi che la verità sia molto diversa da quella che gli hanno raccontato.

Il ritorno a casa di Enver e l'incontro con Yeliz

I dubbi non si fermeranno qui. Tornerà a casa di Enver, ma sarà Yeliz ad aprirgli la porta. La donna, pronta a proteggere il segreto di Bahar, gli dirà che Enver e Hatice sono partiti per qualche tempo, ma le sue parole non lo convinceranno. Così Sarp deciderà di aggirare la casa e, nascosto tra i rami, vedrà Doruk. Sarà un nuovo colpo al cuore: quel bambino che lo ha chiamato “papà” potrebbe davvero essere suo figlio.

La decisione estrema e la verità nella tomba

Tutto appare troppo strano e sospetto.

Per questo, Sarp riuscirà a risolvere ogni dubbio e ad arrivare a compiere un gesto estremo: si recherà al cimitero, con una pala, deciso a scavare nella tomba dove dovrebbero trovarsi Bahar, Nisan e Doruk.

Quello che troverà, però, lo lascerà senza parole. Nella tomba non ci sarà la donna che ha amato e i figli, ma il corpo della madre Julide, che lui aveva sempre creduto fuggita. La scoperta lo getterà nello sconforto e rappresenterà un punto di non ritorno: significa forse che Bahar è i bambini sono ancora vivi?

Sarp sarà allora pronto a tutto pur di arrivare fino in fondo, anche a mettere in gioco la sua stessa vita, pur di scoprire la verità che per troppo tempo gli è stata nascosta.