Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar e Sarp proveranno a ritrovare la serenità in famiglia. I bambini sogneranno un ricongiungimento completo, ma la donna, ancora diffidente, rifiuterà di baciare il marito davanti ai figli.

La fuga da Nezir e la paura di Bahar

L’atmosfera si farà ancora più tesa per Bahar. Dopo una notte drammatica, la donna rifletterà su quanto è accaduto: insieme a Nisan e Doruk è riuscita a scappare grazie a Sarp, proprio mentre gli uomini di Nezir stavano per rapirli. La fuga non è stata semplice, tanto che i quattro hanno dovuto nascondersi in un portone e assistere con il fiato sospeso mentre i malviventi salivano le scale.

Una menzogna per proteggere la verità

La preoccupazione di Bahar, però, non riguarderà solo se stessa e i figli: in casa sono rimaste Hatice, Ceyda e Yeliz, e lei vorrà mettersi in contatto con loro per accertarsi che stiano bene. Sarp glielo impedirà, convinto che Nezir possa controllare ogni comunicazione. A telefonare sarà lui, rivolgendosi a Munir, dal quale scoprirà che una vicina di Bahar ha perso la vita. Un dettaglio che Sarp preferirà nascondere, rassicurando Bahar con una menzogna: “Stanno tutti bene”.

La nuova casa scelta da Sarp

Il gruppo raggiungerà così la nuova abitazione scelta da Sarp, lontana dal quartiere e, almeno in apparenza, sicura. Tuttavia, la realtà sarà ben diversa da come l'ha immaginata Bahar.

La casa sarà grande ma fredda, priva di riscaldamento, con i mobili ancora coperti da lenzuola e senza alcuna provvista di cibo nel frigorifero. Un ambiente che non apparirà affatto accogliente, soprattutto mentre Nisan avrà la febbre e Sarp non saprà garantire l’arrivo di un medico. Doruk, intanto, resterà deluso nel constatare l’assenza dei giocattoli che il padre gli avrà promesso: li cercherà ovunque, senza trovarne nemmeno uno.

L’entusiasmo dei bambini e la diffidenza di Bahar

Nonostante le mancanze, l’idea di stare finalmente insieme riaccenderà l’entusiasmo dei bambini, che vivranno con gioia il ricongiungimento familiare. Per Bahar, invece, la delusione crescerà e la diffidenza nei confronti di Sarp resterà evidente.

Una volta che Nisan e Doruk si addormenteranno, lui proverà a riavvicinarsi, confessando i suoi sentimenti: “Adesso sono completamente felice”, le dirà, nel primo momento di vera intimità dalla loro ritrovata convivenza.

Il rifiuto di Bahar davanti ai figli

La mattina seguente, isolati nella loro nuova dimora per sfuggire a Nezir, Sarp preparerà la colazione con i figli. L’atmosfera sembrerà quasi serena, ma Bahar non riuscirà a lasciarsi andare: sarà ancora tormentata dal pensiero dei suoi cari rimasti nel quartiere. A complicare la situazione ci sarà anche la presenza invisibile di Piril: su pressione dei bambini, Bahar indosserà un maglione che la donna le ha comprato. Quando Doruk cercherà persino di convincerla a baciare Sarp, lei troverà mille scuse per evitarlo.

Sarà allora Nisan, con la spontaneità tipica dei bambini, a svelare la verità al fratello: “Il fatto è che papà ha un’altra donna”.

Una frase che, come una lama, farà emergere tutta la fragilità di questa convivenza.