Sarp tornerà alla casa sul lago e non troverà Piril e i bambini nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 24 settembre: l'uomo e Suat penseranno che la sua donna e i gemelli siano stati rapiti da Nezir.

Le anticipazioni rivelano che Sarp vedrà le guardie del corpo prive di vita mentre di sua moglie e dei gemelli non ci sarà traccia. Per Suat sarà facile temere che siano nelle mani del nemico e Sarp temerà di rivivere l'incubo di quattro anni fa, quando credeva di aver perso tutta la sua famiglia. Piril, in realtà, si troverà in ospedale per cercare Sirin.

Ceyda la aiuterà dicendole che la ragazza si trova a casa di Hatice e Enver.

Suat e Sarp temeranno per la vita di Piril e dei bambini

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sarp andrà in ospedale da Bahar per guardarla dormire. Pur avendo una forte simpatia per Arif, Ceyda non potrà negare all'uomo di vedere sua moglie, commossa dal suo grande amore.

Sarp potrà restare in ospedale solo pochi minuti e poi tornerà alla casa sul lago da Piril e i bambini. Una volta arrivato alla villa, Sarp avrà l'impressione di rivivere lo stesso incubo di quattro anni prima, perché al cancello troverà le guardie del corpo prive di vita.

Sarp inizierà a chiamare disperatamente sua moglie e i gemelli, ma non ci sarà nessuna traccia di loro.

All'uomo sarà chiaro che la sua famiglia si trova nelle mani degli uomini di Nezir e temerà per la loro vita.

Terrorizzato, Sarp perquisirà tutta la casa ma non ci sarà nulla di rilevante che possa fargli capire cosa sia successo ai suoi cari. Suat correrà a casa di sua figlia e in preda al panico chiederà a Sarp e a Munir: "Cosa è successo? Sono morti?". L'uomo calmerà il padre di Piri dicendogli che sono tutti vivi ma che probabilmente sono stati rapiti da Nezir.

Ceyda aiuterà Piril a trovare Sirin

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 24 settembre, mentre Sarp sarà disperato per sua moglie, lei non sarà affatto nelle mani di Nezir. Poco prima dell'arrivo degli uomini armati, infatti, Piril prenderà i bambini e uscirà di casa in preda alla rabbia.

Dopo aver visto le foto di Sarp a letto con Sirin, infatti, l'unico obiettivo di Piril sarà affrontare la ragazza e andrà a cercarla in ospedale.

Certa che Sirin sia ancora ricoverata dopo il trapianto, Piril si dirigerà verso la stanza di Bahar, ma Ceyda non le permetterà di andare oltre il corridoio, in difesa della sua amica. Piril spiegherà a Ceyda che non è Bahar che vuole, ma Sirin: "Deve pentirsi di essere nata".

Quando sentirà che entrambe sono dalla stessa parte, Ceyda aiuterà Piril e le dirà che la ragazza che cerca si trova a casa di Hatice ed Enver.

Sirin ossessionata dalle attenzioni della famiglia per Bahar

Nelle puntate precedenti, Bahar e Sirin sono entrate in sala operatoria per il trapianto di midollo.

Per la protagonista è finito un incubo: l'operazione è riuscita e Bahar è guarita.

Sirin è tornata a casa pochi giorni dopo e si è resa subito conto che tutte le attenzioni erano concentrate su sua sorella. A peggiorare la sua gelosia è stata una telefonata di Sarp che le ha chiesto notizie di Bahar e l'ha delusa ancora una volta.

Il controllo di Sirin è crollato quando Ceyda ha detto ad Hatice che Sarp era stato in ospedale per guardare Bahar dormire. Sirin è andata in camera sua e ha inviato a Sarp le sue foto in intimità con lui, ricattandolo. Il piano, però, è andato storto: il telefono in quel momento era nelle mani di Piril.