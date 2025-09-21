Cambia il palinsesto pomeridiano de La forza di una donna, la soap turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5.
Dal 28 settembre sono previste importanti variazioni di programmazione: la soap non andrà più in onda la domenica pomeriggio per lasciare spazio alla nuova edizione di Amici, mentre nel daytime feriale, dal 29 settembre, la sua durata sarà notevolmente ridotta.
Sospesa la puntata domenicale de La forza di una donna: ecco come cambia la programmazione di Canale 5
Da domenica 28 settembre Maria De Filippi tornerà a presidiare la domenica pomeriggio di Canale 5 con la nuova edizione di Amici, prevista dalle 14 alle 16.
Il talent show, che quest'anno festeggia la venticinquesima edizione, toglierà spazio all'appuntamento con La forza di una donna, che, nelle ultime settimane, aveva tenuto compagnia al pubblico anche nel fine settimana, con delle puntate speciali extra-large della durata di due ore, trasmesse dalle 14:30 alle 16:30.
Dalla prossima domenica, subito dopo Amici, partirà la puntata di Verissimo, che si allungherà di circa mezz'ora rispetto all'attuale durata.
La soap opera turca viene ridotta in settimana su Canale 5
Cambiamenti previsti anche in settimana, dove da lunedì 29 settembre l'appuntamento con La forza di una donna verrà ridotto per lasciare spazio alla striscia quotidiana del talent show di Maria De Filippi.
I nuovi episodi della serie saranno trasmessi dalle 16:40 alle 17, per poi lasciare spazio a Dentro la notizia, il talk show di cronaca e attualità condotto da Gianluigi Nuzzi.
Al sabato pomeriggio, invece, andrà avanti la puntata speciale di due ore, trasmessa dalle 14:30 subito dopo Beautiful.
Il successo de La forza di una donna nel palinsesto di Canale 5
In attesa di questi nuovi episodi della soap turca, la media Auditel continua a essere soddisfacente per il pomeriggio televisivo generalista.
La soap, in queste ultime settimane di settembre, ha registrato una media di oltre 2 milioni di spettatori fissi al giorno sfiorando il 26% di share.
Eppure, nonostante il grande successo, Mediaset ha scelto di non ridurre ulteriormente l'appuntamento con Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi che, al contrario de La forza di una donna, sta registrando ascolti altalenanti perdendo sempre la sfida Auditel contro Vita in diretta di Alberto Matano, leader della fascia oraria 17-18:40 con oltre il 21% di share.