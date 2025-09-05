Cambio palinsesto per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di lunedì 8 settembre. Eccezionalmente per il primo giorno della nuova settimana, la soap opera turca subirà delle modifiche e andrà in onda in formato extra-large.

Complice il gran finale della prima stagione e l'inizio imminente della seconda, la puntata andrà in onda dalle 15:15 in poi nel daytime pomeridiano di Canale 5.

Cambio programmazione La forza di una donna per l'8 settembre

Il daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset, in attesa del ritorno in video di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi, continuerà a fare affidamento sulla messa in onda delle soap turche.

Lunedì 8 settembre la fascia del primo pomeriggio televisivo sarà occupato alle 14:15 dal tradizionale appuntamento di un'ora con Forbidden Fruit, dopodiché a seguire non ci sarà If you love.

La soap con Kerem Bursin ha chiuso i battenti venerdì 5 settembre con l'ultima puntata della prima stagione: nonostante il buon successo Auditel, non è stata rinnovata in Turchia per una seconda stagione e gli spettatori italiani dovranno dire addio alle vicende dei vari protagonisti che in questi mesi hanno appassionato il pubblico italiano.

La soap opera La forza di una donna comincia prima e dura di più nel daytime dell'8 settembre

A seguire, quindi, partirà subito La forza di una donna che, eccezionalmente per questo lunedì 8 settembre, andrà in onda in versione extra-large, con una puntata speciale.

La messa in onda della soap opera, infatti, è in programma dalle 15:15 alle 16:45 circa, in quanto sarà trasmesso il finale della prima stagione e a seguire andranno in onda i primi minuti tratti dalla puntata d'esordio della seconda stagione.

A partire da martedì 9 settembre, invece, l'orario di messa in onda tornerà a slittare alle ore 15:40 circa, dopo delle puntate leggermente più lunghe di Forbidden Fruit in prima visione.

A partire dal 13 settembre, invece, le vicende di Bahar, Sarp e Sirin conquisteranno anche il daytime pomeridiano del weekend, per trainare al meglio l'appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Bahar scopre che Sarp non è morto nella seconda stagione della soap turca

Le anticipazioni sulle puntate della seconda stagione rivelano che si assisterà al fatidico e atteso ritorno in scena di Sarp.

L'uomo ricomparirà nella vita di Bahar e le spiegherà di non essere deceduto così come ha creduto per tutto questo tempo, bensì di aver soltanto inscenato la sua morte.

Sarp la metterà al corrente anche delle novità legate alla sua nuova vita, tra cui l'esistenza di una compagna e di due nuovi figli avuti da questa unione.