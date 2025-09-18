Cambio di palinsesto per La forza di una donna da lunedì 22 settembre. La soap turca subirà delle variazioni legate al ritorno di Uomini e Donne nel daytime di Canale 5.
Nella settimana dal 22 al 26 settembre, gli spettatori potranno comunque assistere a episodi della durata di circa un’ora, in onda dalle 16:10.
Cambio palinsesto La forza di una donna dal 22/09: cambia l'orario su Canale 5
Mediaset modifica gli orari del daytime pomeridiano, in particolar modo quello de La forza di una donna da lunedì 22 settembre.
La serie turca proseguirà per tutta la stagione autunnale seppur con delle modifiche importanti.
Da lunedì pomeriggio, le nuove puntate andranno in onda nello slot orario dalle 16:10 alle 17:00.
La soap slitterà per lasciare spazio all'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda regolarmente su Canale 5 dopo la pausa estiva.
La soap turca La forza di una donna slitta dopo U&D in daytime
Maria De Filippi tornerà a presidiare la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:10, pronta a riconquistare il suo affezionato pubblico con nuove emozioni e colpi di scena.
Tuttavia, per La forza di una donna, saranno ancora assicurati degli episodi di circa un'ora in daytime, in attesa che il palinsesto venga nuovamente modificato a partire da lunedì 29 settembre, con il ritorno della striscia quotidiana di Amici 25.
Nel weekend, invece, la soap proseguirà con le puntate speciali solo al sabato pomeriggio: dalle 14:30 alle 16:30 saranno trasmessi due episodi di fila, pronti a trainare al meglio l'appuntamento con il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.
Bahar e Sarp decidono di riprovarci nelle prossime puntate
Intanto, le anticipazioni dei nuovi episodi de La forza di una donna rivelano che Bahar sarà pronta a recuperare il tempo perso con Sarp, dopo il suo ritorno a distanza di anni.
I due, in seguito a un drammatico incidente in cui saranno entrambi coinvolti, si diranno pronti a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore, così da lasciarsi alle spalle il passato e tornare finalmente a vivere insieme come una vera famiglia.
Il destino, però, non sarà dalla loro parte: la perfidia di Sirin si rivelerà fatale per Sarp, tanto che finirà per manomettere la flebo che lo tiene in vita, portandolo alla morte immediata in ospedale, gettando Bahar e i suoi figli nella disperazione più totale.