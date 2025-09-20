Nuovo cambio di programmazione per La forza di una donna nel daytime pomeridiano di Canale 5 a partire da lunedì 29 settembre 2025.

Le novità riguarderanno la durata e l'orario di messa in onda della serie turca, che con il ritorno del daytime di Amici 25 subirà delle variazioni.

Mediaset ridurrà la durata degli episodi a soli 20 minuti, collocandoli sempre prima del talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi.

Cambio di programmazione per La forza di una donna dal 29 settembre: la serie turca perde spazio in daytime

Nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, dal 29 settembre, sono in arrivo una nuova serie di variazioni che riguarderanno principalmente l'appuntamento con La forza di una donna, la serie turca che si è imposta come fenomeno rivelazione dell'anno, registrando ascolti in costante crescita.

La media Auditel registrata nel mese di settembre è di oltre 2 milioni di spettatori nello slot orario che va dalle 15:50 alle 16:45, battendo regolarmente l'appuntamento con Il Paradiso delle signore, in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1.

Tuttavia, con il ritorno in video del daytime di Amici 25, l'appuntamento con la serie turca subirà un drastico taglio.

Le nuove puntate de La forza di una donna ridotte a 20 minuti

I nuovi episodi, pur proseguendo nel daytime pomeridiano feriale di Canale 5, non avranno più una durata di un'ora, ma verranno ridotti a 20 minuti al giorno.

La messa in onda è in programma dopo l'appuntamento con la striscia quotidiana di Amici 25, dalle 16:40 alle 17:00: circa 20 minuti al giorno, prima di lasciare spazio al talk show Dentro la notizia condotto da Gianluigi Nuzzi.

Al sabato pomeriggio, invece, Mediaset conferma l'appuntamento extra-large, che sarà in onda con un doppio episodio previsto dalle 14:30 alle 16:30, prima di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Bahar stravolge la sua vita nei prossimi episodi della soap

Le anticipazioni dei prossimi episodi de La forza di una donna rivelano che Bahar riuscirà a stravolgere la sua vita grazie all'aiuto di una scrittrice che deciderà di mettere nero su bianco la sua tormentata vita.

Il libro, tratto dalla storia personale della protagonista, diventerà un successo mondiale con milioni di copie vendute.

Grazie ai proventi del libro, Bahar riuscirà a dare una svolta alla sua esistenza: finalmente potrà permettersi una casa migliore per sé e per i suoi due figli e non avrà più l'ansia del conto bancario vuoto.