Cambio di programmazione nel weekend per La forza di una donna, la serie turca di Canale 5 che continua a primeggiare negli ascolti del primo pomeriggio, anche dopo la riduzione della durata in daytime.

Dal fine settimana del 27 e 28 settembre sono previste ulteriori variazioni di palinsesto: la soap sarà cancellata dalla domenica pomeriggio per lasciare spazio alla messa in onda delle nuove puntate di Amici 25, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Come cambia la programmazione de La forza di una donna nel weekend

Nel weekend pomeridiano di Canale 5 sono in arrivo delle variazioni che riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna, la serie turca che tutti i giorni sta appassionando il pubblico italiano, registrando ascolti in costante crescita.

La soap, attualmente in onda sia al sabato che alla domenica pomeriggio con episodio extra-large della durata di due ore, non sarà più trasmessa di domenica.

Dal 28 settembre, la fascia oraria che va dalle 14 alle 16 sarà occupata dall'appuntamento con Amici 25, il talent show che porta la firma di Maria De Filippi, pronto a occupare nuovamente le domeniche pomeriggio di Canale 5 fino al prossimo marzo/aprile 2026.

Mediaset cancella la puntata de La forza di una donna della domenica

La soap turca si fermerà di domenica, ma proseguirà regolarmente di sabato pomeriggio dalle 14:35 alle 16:30, subito dopo Beautiful.

Anche questa settimana sono previsti tre episodi in prima visione, dopodiché, alle 16:30, la linea passerà all'appuntamento con Verissimo, il talk show di interviste condotto da Silvia Toffanin, che sta dominando la scena Auditel del weekend battendo la concorrenza Rai, rappresentata da Ciao Maschio e Da Noi a ruota Libera.

Enver colto da un malore e Bahar torna a casa nella puntata di sabato

Intanto, le anticipazioni della puntata speciale di sabato pomeriggio rivelano che Piril si recherà a casa di Hatice ed Enver per metterli al corrente di un'amara verità.

La donna, senza farsi troppi scrupoli, svelerà ai genitori di Sirin che la ragazza ha avuto una relazione clandestina con il marito e con il padre.

Un grande shock per Enver, che dovrà fare i conti con un malore improvviso che gli farà perdere i sensi, lasciandolo sospeso tra la vita e la morte.

Per Bahar, invece, arriverà il momento di ritornare a casa dopo il trapianto di midollo: la donna sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita, accolta dai suoi familiari, che non vedranno l'ora di vederla dopo questo periodo di grande sofferenza e paura, in cui temevano di poterla perdere per sempre.