Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin finirà nei guai dopo il licenziamento dal negozio di tessuti e scatenerà la delusione di Enver. Ma a sorprendere sarà il gesto inatteso della ragazza, che bacerà Emre lasciandolo senza parole.

Enver e Sirin trovano nuovi lavori

L’ostinazione di Enver nel voler restituire fino all’ultimo centesimo del denaro a Sarp lo spingerà a intraprendere nuovi lavori, nonostante la sua salute non sia delle migliori. Inizierà a lavorare in un negozio di alimentari, mentre Sirin troverà impiego in una bottega di tessuti.

Inoltre, per far quadrare i conti, i due decideranno di affittare la stanza libera in casa. A rispondere all’annuncio sarà Emre, ma non per sé: la stanza sarà destinata a sua cugina Idil.

Sirin e Idil diventano coinquiline

Quello che nessuno immaginerà è che Idil è proprio la ragazza con cui Sirin ha avuto uno scontro acceso in un ristorante, arrivando persino a lanciarle un chewing-gum tra i capelli. Quando le due si ritroveranno faccia a faccia sotto lo stesso tetto, resteranno pietrificate. La convivenza si rivelerà subito difficile: già alla prima cena esploderanno scintille, con Enver che chiederà a Idil del suo impiego e la giovane che rivelerà di essere stata licenziata “per colpa di una pazza”, alludendo ovviamente a Sirin.

Il licenziamento di Sirin

La situazione si complicherà ulteriormente quando Sirin, intenzionata a ostacolare il negozio di tessuti in cui lavora, inizierà a sabotarne le vendite. A scoprire le sue manovre sarà la moglie del proprietario, che porterà a galla l’inganno e metterà il marito al corrente. Amico stretto di Enver, l’uomo non esiterà a telefonargli per informarlo del comportamento della ragazza. Per Sirin arriverà così il licenziamento.

La delusione di Enver e Hatice

Enver, già provato dal lavoro pesante e dai problemi cardiaci, si ritroverà davanti all’ennesima delusione provocata dalla figlia. “Muoio di vergogna”, confesserà con amarezza, incapace di giustificare le azioni della giovane.

Nemmeno Hatice, solitamente pronta a mediare, questa volta si schiererà dalla parte della figlia, mostrandosi altrettanto delusa.

Sirin bacia Emre

Furiosa per la mancanza di sostegno, Sirin lascerà di corsa la caffetteria e, uscendo, si imbatterà in Emre. Lo scontro sarà fugace, ma basterà un incrocio di sguardi per confermare l’attrazione tra i due. Lei, pur non potendosi fermare per un caffè, deciderà di sorprenderlo con un gesto inaspettato: un bacio improvviso che lascerà entrambi senza parole.

Idil scopre un segreto

Intanto, la tensione in casa continuerà a crescere. Idil, curiosa e determinata a scoprire i segreti della sua rivale, frugherà tra le cose di Sirin. In una scatola troverà il prezioso bracciale che Suat avrà regalato a Sirin e deciderà di impossessarsene, pronta a sfruttarlo a proprio vantaggio. Per Sirin, dunque, i problemi non finiranno: oltre al licenziamento e alla rabbia del padre, dovrà fare i conti anche con l’inganno di Idil e con un futuro sempre più incerto.